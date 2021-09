L’espectacle teatral 'Travy' arrenca una gira per Catalunya després del seu últim èxit a la cartellera barcelonina l’any 2018. La gira també passarà per teatres de tot el país com el Teatre Cirvianum del Torelló, el Teatre Municipal El Jardí de Figueres o bé, el Teatre Principal de Castelló, entre molts d’altres. La funció compta amb la direcció d’Oriol Pla i dramatúrgia de Pau Matas. L’espectacle narra la història d’una família de pallassos que decideix pujar junta sobre l’escenari. Així doncs, la família Pla-Solina, de nom artístic ‘La família Travy’, presenta una trobada familiar "atípica i hilarant".

En una producció original del Teatre Lliure, ara és la productora Bitò i la pròpia família Pla que remunten l’espectacle i ofereixen aquesta nova gira pel territori. Aquesta gira passarà el 2 d’octubre al Teatre Cirvianum del Torrelló; el 16 d’octubre al Teatre Municipal El Jardí de Figueres; el 17 d’octubre al Teatre Atrium de Viladecans; el 23 d’octubre al Teatre Principal de Castelló; el 6 de novembre al Teatre L’escorxador de Lleida; el 20 i 21 de mateix mes al Teatre Kursaal de Manresa i el 5 de febrer al Teatre L’Amistat de Premià de Mar.

A l’espectacle cadascú s’interpreta a si mateix, amb Quimet Pla, un dels fundadors de Comediants; Núria Solina, cocreadora de companyies com Circ Cric; Diana Pla, actriu i membre de la companyia Tot Terreny i el propi Oriol Pla. 'Travy' és una oda al teatre i segons la pròpia companyia és "un homenatge i reflexió al teatre popular, en el punt on es creuen: la família que fa teatre".La funció és "un homenatge a la pròpia família Pla-Solina" i un (des)encontre entre dues corrents teatrals; per una banda el clown, el teatre folklòric i popular i per l'altra, les formes post-dramàtiques i meta-teatrals.

La trama exposa dues generacions i dos moments vitals: els que ja veuen el final del camí sense por i els que veuen el principi del mateix amb pànic. En un punt en el que veterans de la companyia ja no tenen idees per fer espectacles i en el que la filla es rebel·la contra totes les formes artístiques heretades, torna a casa el fill petit per, retornant als orígens, trobar el seu discurs artístic i a si mateix.