La Punta de l’Escala es va convertir, aquest dissabte passat a la tarda, en l’escenari on es va celebrar la presentació del conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala. Unes 200 persones van assistir a l’acte que va comptar amb la participació de la seva il·lustradora, Pilarín Bayés; l’escriptora i directora del Museu de l’Anxova, Lurdes Boix, i l’alcalde, Víctor Puga, que va començar agraint la feina de les dues autores. «La Lurdes ha fet un text amb una cura excepcional», va expressar Víctor Puga, que també va explicar que «ens fa molta il·lusió que la Pilarín formi part del projecte col·lectiu que és la Festa de la Sal», una festa que enguany el temps va respectar malgrat que les Cançons Voramar es van haver de traslladar dins l’Alfolí de la Sal.

Així, la Festa de la Sal se suma als més de 330 títols que formen part de la col·lecció «Petites històries» de l’Editorial Mediterrània, tots ells amb Pilarín Bayés com a il·lustradora. «Aquesta col·lecció és un referent pedagògic i cultural del país», va afirmar l’alcalde. Tot seguit, Lurdes Boix va agafar la paraula i va exclamar: «Ha estat un procés creatiu molt bonic». Aquest conte explica de forma amena com és aquesta festa popular que enguany celebra la seva vint-i-quatrena edició, a través de l’experiència de quatre personatges: l’avi Tianet, l’àvia Maximeta, i els seus dos nets, l’Elisenda i en Martí. En les seves pàgines, es descriu de manera acurada i entenedora els diferents oficis i activitats que es poden veure a la Festa: des del barriler, passant per les esganyadores, fins al Ball del Drac i l’arribada de les barques de vela llatina.

«La Pilarín va dibuixar el brou en un perol com si fos escudella, i ens referíem al brou de les anxoves, que és aigua i sal. Això ens va fer canviar el text i explicar-ho millor perquè, si ella ho havia confós, tothom ho podia malentendre», va explicar Boix. «Em sembla que és el llibre 1002 o 1003, i n’estic molt contenta, perquè ara segurament no faré una llista gaire llarga», va expressar la ninotaire Pilarín Bayés que també va mostrar el seu agraïment per «l’ajuda i l’amabilitat» de l’escriptora, i també l’admiració cap a Lluís Roura, a qui va descriure com un dels seus pintors predilectes «perquè entén els colors i et fa entrar en el paisatge». La presentació va acabar amb la signatura de llibres que es va dur a terme a la Riba, on es va crear una llarga cua, tot esperant la dedicatòria il·lustrada.