A poques hores d'haver abaixat el cartell del Festival Còmic de Figueres, les sensacions entre els organitzadors són agredolces. Per una part hi ha molta satisfacció per l'acollida dels espectacles gratuïts que han engrescat a centenars d'espectadors però, per l'altra, han detectat la dificultat per acabar omplint els muntatges de pagament, tot i haver-ho fet. Segons Xavier Valentí, codirector del Festival, la coincidència en el temps amb altres espectacles teatrals a la ciutat -el Còmic habitualment es fa a la primavera- ha pogut restar potencials espectadors al Festival figuerenc.

La qualitat del Festival Còmic, però, ha mantingut el llistó tan alt com les anteriors edicions amb propostes sorprenents i de nivell internacional com els irreverents clowns Opposable Thumb amb Coulrophobia. També ha donat l'oportunitat de descobrir talents emergents com el d'Elena Ballester amb Sóc la Mercè. Finalment destacar la gran acollida del primer concurs de vídeos i mems humorístics en català que, d'entrada, es preveu tingui continuïtat l'any vinent. Aquí sota el segon i el tercer classificats en la categoria de mems a Twitter sota el hastag #ConcursComic21