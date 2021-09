Les quatre propostes còmiques programades per ahir al Festival Còmic de Figueres van omplir de riures quatre espais de la ciutat.

Amb les localitats exhaurides, la companyia Tot va presentar el seu espectacle Diàriament, a les dotze del migdia, a l'Auditori dels Caputxins. Jose Malaguilla i Ovidi Llorente van oferir un espectacle d'improvització a partir de les notícies dels setmanaris locals de la comarca, l'Hora Nova i el mateix Setmanari Empordà, amb entrada gratuïta.

A les cinc de la tarda, Leandre Clown va projectar la proposta Fly me to the moon amb espectacle gratuït a la Plaça Catalunya, que també va exhaurir les entrades.

I al vespre, concretament a les set, Carles Sans del Tricicle va captivar el públic del Teatre El Jardí amb el seu Per fi sol, abans que El Soterrani, que va oferir monòlegs en català, ho fes a la Sala La Cate, a les nou de la nit, amb Oye Sherman, Ana Polo, Raquél Hervás, Irene Minovas, Marc Sarrats i Josep Català. Ambdós espectacles eren de pagament.