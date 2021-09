Per segon any, l'associació cultural El Biblionauta organitza els Premis Alba a la millor literatura fantàstica per a joves de 14 a 18 anys, amb el suport de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i el Consell del Llibre Infantil i Juvenil.

Després de la ronda prèvia, en què editorials i autors dels territoris de parla catalana han proposat els seus llibres, i la primera ronda, en què un jurat format per l'escriptor Pol Castellanos (guanyador de l'edició anterior), Gisela Ruiz (bibliotecària de la Biblioteca de Montcada i Reixach especialitzada en literatura juvenil) i Miquel Codony (professor i biblionauta), van escollir els llibres finalistes, arriba la ronda final, on pot participar tothom.

Finalistes

Millor llibre fantàstic per a joves escrit en català

Coppelius, el creador d'autòmats (Bromera), de Rosa Maria Colom

Els dits de la bruixa (Mai Més), de Tamara Romero

Misteris de la boira, (Columna), de Selena Soro

Millor llibre fantàstic per a joves traduït al català

El lloc màgic (Animallibres / tr. Yannick Garcia), de Chris Wormell

Igualtat de ritus (Mai Més / tr. Ernest Riera), de Terry Pratchett

Les tombes d’Atuan (Raig Verd, tr. Blanca Busquets), d'Ursula K. Le Guin

En aquesta ronda final són els lectors els encarregats d'escollir quins són els millors llibres en cada categoria (millor llibre escrit originalment en català o bé millor llibre traduït al català). Per votar, únicament cal ser subscriptor de l'associació cultural El Biblionauta (és gratuït), iniciar sessió al web i votar el llibre preferit en la plataforma de votació.

La ronda de votacions restarà oberta fins a finals de setembre. Els guanyadors s'anunciaran a mitjans d'octubre en un acte públic a la llibreria Gigamesh de Barcelona, on també s'anunciaran els guanyadors dels Premis Ictineu d'enguany. Entre els que hagin participat en les votacions l'organització sortejarà un lot de llibres de gènere fantàstic.