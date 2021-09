L’art de la ninotaire Pilarín Bayés immortalitza la Festa de la Sal en un conte il·lustrat

La Festa de la Sal de l’Escala es viu des de molts àmbits diferents: posada en valor de tradicions i, alhora, recuperació i homenatge a la memòria i el passat. Dins aquest darrer, encaixen perfectament enguany la presentació de tres llibres, un dels quals és el conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala elaborat per la reconeguda dibuixant Pilarín Bayés (1941) amb textos de Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal. A més, es dona la circumstància que Bayés té previst assistir a la presentació del volum, aquest dissabte a les 6 de la tarda, a l’espai de La Punta.

La portada d’aquest conte, bellament il·lustrat per la ninotaire catalana, resumeix perfectament tots els elements de la festa escalenca. Tant és així que s’ha fet servir com a cartell de promoció de l’edició d’aquest any. Com explica Boix, la proposta de fer el conte els va arribar de mans de la mateixa editorial Mediterrània per incloure la festa dins «Petites històries», una col·lecció amb més de tres-cents títols il·lustrats per Bayés. Val a dir que la ninotaire només ha viscut in situ la festa un sol cop, fa anys. Per crear el llibre, doncs, s’ha servit de les explicacions de Boix i de múltiples fotografies, sobretot dels oficis amb noms antics i ja en desús, difícils de dibuixar però dels quals es fan demostracions cada any durant la festa. El resultat és, segons la directora del Masle, «sensacional». «La Pilarín m’ha confessat que li ha encantat fer-ho; realment ha estat un procés creatiu molt bonic», afirma Lurdes Boix. Aquest conte il·lustrat es pot aconseguir al preu de 7 euros.

El segon llibre que es presenta és Notes per a un manual de la pesca a l’Empordà de Francesc de Villanueva. Nascut a Navarra el 1868, de pares escalencs, estiuejava sovint a Cadaqués. Era un enamorat del mar, de la pesca i la feina dels pescadors, a més d’una persona molt observadora. Això sumat a la seva passió per l’etnografia, el van portar el 1927, influït per Emerencià Roig que acabava de publicar La pesca a Catalunya, a recórrer el territori i redactar unes notes sobre l’activitat pesquera: detalls de les tècniques, els ormeigs, el vocabulari i la idiosincràsia de la gent de mar entre l’Escala i el cap de Creus.

Aquest manuscrit, però, va restar oblidat fins que el filòleg Pep Vila el va descobrir dins el fons documental de Firmo Ferrer, cronista de Cadaqués. La mort de Ferrer va impedir que li pogués demanar més detalls sobre la procedència del manuscrit. Va ser aleshores quan Pep Vila es va adreçar al Museu de la Pesca de Palamós per fer-ne quelcom i així es va impulsar un treball entre filòlegs, arxivers i historiadors, concretament, Enric Prat, Lurdes Boix, Alfons Garrido i el mateix Pep Vila. El volum, que inclou la transcripció anotada i comentada del manuscrit original i uns estudis per contextualitzar el territori, l’activitat pesquera i conèixer millor l’autor, es presenta divendres a partir de les 7 de la tarda a l’Alfolí de la Sal. Cal dir que el llibre ha estat publicat per la Fundació Promediterrània, amb la col·laboració de la Càtedra d’Estudis Marítims de la Universitat de Girona i sota la coordinació de Documare, Centre de Documentació de la Pesca i el Mar.

El tercer llibre que es presenta durant aquesta edició, El nansaire, serveix per inaugurar una nova col·lecció, «Els oficis de la Festa de la Sal». Lurdes Boix en destaca la mirada antropològica de la col·lecció, ja que aborda «oficis que s’estan perdent o ja ho estan, fins a altres que només subsisteixen com a exhibició o lleure». Aquest és el cas d’elaborar nanses amb canya i jonc. La directora del Museu de l’Anxova, però, els hi veu la utilitat en un futur no massa llunyà: «Arribarà un moment en què el plàstic es prohibirà arreu. Pescar amb trampes s’ha fet sempre i fer-ho amb canya i joc és totalment ecològic, perquè es desintegra a mar i als peixos els alimenta». El llibre explica l’ofici des de l’antiguitat i inclou fotografies en blanc i negre amb pescadors de l’Escala fabricant-ne. La presentació, que es fa aquest dissabte a les 11 del matí a l’Alfolí de la Sal, enllaça amb l’exposició Nanses i pescadors del Museu de l’Anxova on es poden veure, fins al febrer, diferents variants de nanses fetes amb la tècnica del teixit triangular.