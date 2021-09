Cantant sísmica, diva LGTBI, sex trainer, coach de veus emergents i presentadora de realities insulars. Li agrada mutar a Mónica Naranjo (Figueres, 1974). Porta 25 anys fent-ho. «Tot el que és difícil t'enforteix i et fa millor», assegura la figuerenca Mónica Naranjo, una diva de la cançó en espanyol, una vocalista volcànica i una presència magnètica, que polaritza a qui la contempla. Va entrar en 2021 amb Minage 20 aniversari i ara està de gira amb Puro Minage, un concert a piano i veu amb el qual celebra els 20 anys de Minage, el disc amb el qual va retre homenatge a la seva gran mentora, la italiana Mina. El dia 17 de setembre arribarà a la plaça de toros de Còrdova amb aquest tour.

Què és el que roman sempre?

L'ésser, malgrat totes les batalles.

Enigmàtica la definició.

En venir d'una família humil, tinc facilitat per a adaptar-me. Només que sempre he necessitat un moment per a estar sola, fer un treball d'introspecció i veure quina trobada. No tota la culpa pot ser aliena. Quan veig els errors propis, comença el camí d'ascens.

A vostè l'estimen o l'odien.

Utilitzaré una frase de la meva estimada Gloria Trevi: «Qui m'odia és perquè no em coneix». Sap què passa? Fa anys vaig crear un personatge preciós, molt eclèctic, que em va venir molt bé, perquè en el fons sóc una persona tímida i poc sociable. Aquesta Mónica Naranjo em va ajudar a actuar, a transcendir.

Com és l'altra, la de veritat?

Una hippy. A casa em troba en xandall, amb la cara rentada. Aquesta pantera que sembla que et menjarà a besades és un fake. Sóc imperfecta de nassos.

No fa aquesta impressió.

Perquè així és. A part del treball, la meva major preocupació són els meus animals. Vaig recollint els que la gent no vol.

Els prefereix als homes?

No, no. Fa tres anys, quan em vaig separar, la majoria de dones que em trobava em deien: «És que tots són iguals». I jo els responia: «No, no tots són iguals, el que passa és que l'ésser humà s'equivoca».

És fàcil conviure amb vostè?

Sóc extremadament ordenada. Això em ve de la meva mare. Érem tres nens i ens va educar amb amor, però sota un règim militar. Jo he extrapolat això al treball. Sóc una persona que es tiranitza molt. No m'acontento amb un «està bé», vull la perfecció. Com el meu company de viatge no sigui igual, ho té malament.

Què tal camina el seu cor?

Des que em vaig casar amb mi mateixa està equilibrat. Estic oberta a l'amor, però no el busco. Sé que apareix, de veritat.

Es recupera ràpid de les sacsejades emocionals?

El treball més ardu és el desinterès. Jo no ho aconsegueixo del tot. La mort del meu germà, per exemple, va ser un tsunami i continuo arrossegant la pena. Però els moments més durs també són els de creixement personal. Va haver-hi un temps en què m'avorria de mi mateixa, perquè estava en el victimisme constant, fins que em vaig dir: «No et queixis, mou el cul».

Expliquen que tenia serioses dificultats per a gaudir.

Va haver-hi un moment en què creia que la vida era treball i treball. Només això. Estant a Los Angeles, no vaig saber què fer un cap de setmana. I això no era normal! Em vaig apartar set anys per a aprendre a viure. Em vaig instal·lar amb la meva gossa Chispita - que ja no està amb mi- en un poblet perdut d'Itàlia, prop de Milà, i vaig aprendre a cuinar. Record que, als cinc anys d'autoexili, em va dir el meu comadre Rocío Jurado: «Naranjito, ja nooo?». Vaig saber que havia de fer el que em dictés el cor.

Creu en Déu?

Sóc una persona de molta fe. Perquè sense fe, estem perduts en mans de ningú. Els moments més bells, les coses més belles, les olors més intenses són Déu.