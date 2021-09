La cala de la Creu de l’Escala, a poca distància del passeig d’Empúries, s’hi accedeix des de la Mar d’en Manassa o per una escala des de l’Oberta. Formada per pedres planes i molt apreciada pels banyistes locals, encara conserva, com un vestigi del passat, algunes antigues barraques de pescadors. Una d’elles, ara en desús i que havien utilitzat tres generacions de pescadors, s’ha museïtzat i integrat a la xarxa de visites del Museu de l’Anxova i de la Sal. La presentació i inauguració oficial es fa aquest dissabte a les 10 del matí i és un dels actes destacats de la 24a edició de la Festa de la Sal.

Aquesta barraca, explica la directora del centre museístic, Lurdes Boix, forma part del conjunt de quatre barraques urbanes «que van ser construïdes pels pescadors per guardar els estris de pesca i evitar, així, deixar-los a la intempèrie, que no els hi robessin o es fessin malbé». A la barraca, que havien fet servir les famílies de tres pescadors escalencs –en Negre, en Zit i en Tarra–, s’hi exhibeixen ara estris que preservava el museu en el magatzem i que havien estat donats per famílies del poble. A banda de guardar-hi estris, Boix explica que també era un lloc d’esbarjo per als pescadors: «Hi passaven estones, hi feien nanses, hi tenien una llar de foc on es feien un cafè o coïen un peix».

La presentació d’aquest nou espai museístic, vinculat a la història del poble, s’integra dins el programa de la Festa de la Sal, que es fa des del divendres i fins al diumenge. Inclou tota mena de propostes adaptades a temps de pandèmia, és a dir, amb aforaments restringits. Quelcom que no es recupera encara és l’exhibició dels oficis a la platja, però sí que es fan tallers de nusos mariners i barquetes i demostracions per fer nanses, cistells i remendar xarxes, dissabte al matí. Cal, però, inscriure’s. També es presenten tres llibres. Un d’ells, El nansaire, serveix per estrenar la col·lecció «Els oficis de la Festa de la Sal» i un altre és el conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala, creat per Pilarín Bayés. No faltarà tampoc la música amb diferents concerts, tots a l’aire lliure.