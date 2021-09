Després del bon regust de boca deixat per La Gavina i Txèkhov en curt –aquest darrer torna a representar-se aquest setembre i octubre–, la Funcional Teatre vol brodar el repte que ha estat Casa Txèkhov amb una personal, però fidel, posada en escena del clàssic Tres germanes, de ben segur, l’obra de l’autor rus més representada al món. Per la companyia figuerenca, però, és la primera vegada i, creuen que, potser també per a Figueres, ho serà. Tant és així que proposen un visionatge plenament immersiu en què el públic els acompanyi, també físicament, desplaçant-se amb els actors d’estança en estança, d’escena en escena i vivint-ho, quasi, en primera persona. L’estrena és aquest divendres a les nou del vespre.

Què té Anton Txèkhov que encara, més d’un segle més tard, els seus textos colpeixen tant? Segurament la seva manera, crua i delicada a la vegada, que fa aflorar els clars obscurs de l’ànima humana, quelcom que té fascinats als integrants de La Funcional. Tant que li han consagrat aquest trentè aniversari i li han dedicat llargs mesos i infinites hores a fer possible aquest magne projecte. En el cas de Tres germanes, l’obra que ara presenten, ja es va començar a bastir abans del confinament, però va quedar aturada quan es va decidir dosificar les cinc obres que integren Casa Txèkhov. Han estat aquests darrers mesos d’estiu quan la companyia s’hi ha bolcat de ple. No només a fer-ne l’adaptació, cenyida en mers detalls, sinó a modelar l’espai nu dels baixos en obres del Casino Menestral simulant, ara, les interioritats d’un pis. L’experiència respecte a La Gavina vol ser molt diferent, sobretot en l’apartat escenogràfic, coordinat per Empar Rodon i Juli Sanjuan, on s’ha tirat d’imaginació i fons d’armari –hi ha elements que han viscut innombrables vides– per reduir costos, ja que les limitacions d’accés de públic els perjudiquen. A cada sessió no hi haurà més de quaranta espectadors. Això fa que estirin les representacions fins a divuit i, malgrat tot, sabent ja que serà deficitària.

La Funcional ha volgut ser molt fidel al clàssic i només s’ha pres certes llicències amb l’original com ara ubicar l’acció entre finals dels anys 50 i principis dels 60, i no el 1902 quan el va escriure Txèkhov. El director, Josep Maria Cortada, explica que, tot i aquest canvi temporal, «respectem la idea que impregna el seu teatre, la del canvi de segle, la d’un món en transformació». En aquest cas, coincideix amb la fi de l’estalinisme i de la repressió que va comportar, amb una certa obertura de Khrusxov.

L’argument de Tres germanes gira entorn d’una família de tres germanes i un germà tancats en una ciutat de províncies i units per la utopia de tornar a Moscou, un espai d’oportunitats. L’obra ens parla del fet de viure sense esperança, de tot allò que no ha pogut ser, «dels anhels i desitjos que es queden a mitges, de com ens adaptem i vivim». «És una obra que connecta molt bé amb tothom, amb el present, parla d’un tema universal totalment vigent», asseguren els actors que la interpreten, alguns d’ells, la generació jove, el relleu natural i futur de la companyia. En aquest sentit, valoren molt positivament que Casa Txèkhov ha permès veure fins a una trentena d’actors i actrius, un esforç immens per part de tots ells. Tres germanes es representa els dies 17, 18, 19, 23, 25, 26 i 30 de setembre i el 2, 3, 9, 10, 11 i 12 d’octubre. Les entrades es poden adquirir a figueresaescena.cat o lafuncionalteatre.com.