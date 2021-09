Les vendes de llibres de text per aquest curs seran similars a les de l'any passat, quan van caure al voltant d'un 7% respecte al 2019, darrer abans de la pandèmia. El president de la Comissió de contingut educatiu del Gremi d'Editors de Catalunya, Antonio Garrido, reconeix que la situació és "especial" perquè no és una campanya post-pandèmia però tampoc es viu la incertesa del curs passat. Per això, ha valorat que hi ha més normalitat i la previsió és que la venda de llibres de text no torni a registrar un descens sinó que es mantingui en nivells del curs 2020-2021. També com l'any passat, hi ha un desplaçament en les compres i el mercat ja no s'activa a finals de juliol i agost sinó a partir de l'inici del curs escolar.

Garrido ha assegurat que l'"experiència" de l'any passat i el fet que els protocols estiguin més clars enguany, han permès que docents i centres s'hagin pogut centrar més en la planificació del curs molt més enllà dels protocols sanitaris. Això ha permès donar una mica d'aire a la campanya de llibres de text, tot i que les vendes no creixeran respecte el curs passat. A més, hi ha certs materials, com els pensats per treballar en grup, que encara no tenen la mateixa sortida ja que es mantenen restriccions sanitàries a les escoles. "No hi ha cap motiu per preveure una millora però tampoc som pessimistes sobre que la venda continuï caient", ha manifestat.

Amb tot, la campanya comercial no s'ha pogut reactivar amb normalitat i les editorials han hagut de mantenir les videotrucades i els contactes virtuals per ensenyar a docents i centres les seves propostes. Garrido ha celebrat però que el sistema educatiu està "menys tens".

D'altra banda, els editors han observat com la demanda de continguts digitals s'ha "normalitzat", després d'un creixement molt notable durant el curs passat. Garrido ho atribueix a la incertesa sobre si es podria mantenir o no la presencialitat i al fet que algunes etapes educatives van funcionar amb sistema híbrid. Tot i la baixada respecte al curs passat, la previsió és que mantingui el creixement dels darrers anys, en paral·lel amb l'impuls de la digitalització a les aules.

Adaptació al sistema competencial

Més enllà de la pandèmia, el sector dels llibres de text educatius afronta el repte de la transformació del sistema cap a un model més competencial i per projectes. Garrido ha assegurat que les editorials estan preparades per adaptar els continguts i ha defensat que, tot i que s'imparteixi un ensenyament per projectes o reptes, són necessaris continguts a l'entorn d'aquests.

El president de la Comissió de continguts educatius del Gremi és conscient que hi poden haver escoles que decideixin crear per elles mateixes aquests continguts. Malgrat això, ha afirmat que són les editorials les que poden produir de manera massiva i amb qualitat pedagògica aquests continguts. "El llibre de text no desapareixerà, mutarà, canviarà, serà diferent", ha augurat.

Així, ha assegurat que les editorials han de continuar "jugant un paper important" en l'educació i ha posat en valor que estan fent un esforç per adaptar-se a tots els canvis, els que ha portat la pandèmia i els del nou model educatiu.