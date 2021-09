El d'Almeria José Piqueras (Adra, 1987) ha estat el guanyador del premi de novel·la negra Black Mountain Bossòst (BMB) 2021 amb la seva obra 'Senderos tras la niebla', un premi que ha rebut aquest dissabte en el marc del festival cultural del Valle Arán que s'ha celebrat entre el 6 i l'11 de setembre.

La novel·la, que es desenvolupa a la ciutat de Granada, narra la investigació que dirigeix l'inspector Julio Diego Velázquez al costat dels seus col·laboradors Jorge Morrison i Rosa Pulido per esclarir unes morts envoltades de misteri amb un únic nexe comú: la llança que porten tatuada les víctimes al costat.

'Senderos tras la niebla' s'ha presentat en el festival de novel·la negra que se celebra a Bossòst (Lleida) i la seva publicació és a càrrec de l'editorial Bohodón com en les anteriors edicions d'aquesta prestigiosa cita literària que ha acollit aquesta localitat de la Vall d'Aran i que ha comptat amb més de mig centenar de participants.

Una trama policial amb Granada com a teló de fons

Piqueras, que resideix a Sevilla, ha expressat la seva alegria per aquest guardó. "Per a algú com jo, que està donant els seus primers passos en el món de la literatura, un premi així suposa un gran al·licient per continuar escrivint noves històries", ha declarat.

A més, ha assegurat que per a ell "ser escriptor consisteix a saber emocionar amb una bona història" i ha avançat que els lectors de 'Senderos tras la niebla' trobaran "una novel·la dinàmica, de lectura àgil, amb més d'un gir inesperat i una bona dosi d'humor".

L'escriptor, que ha escollit per a aquesta novel·la policíaca la ciutat de Granada, ha admès que en aquest cas no es podia imaginar la trama en un altre escenari perquè "la història canviaria per complet". "Vaig passar cinc anys a Granada com a estudiant universitari i és una ciutat de la que em vaig enamorar. Durant aquesta etapa, Granada em va donar grans històries, i vaig pensar que ara em tocava a mi tornar-li el favor", ha emfatitzat.

Propera parada: la fira del llibre de Madrid

Després de la seva participació en aquesta cinquena edició del festival Cultural Black Mountain Bossòst, José Piqueras viatjarà el proper 19 de setembre a Madrid per estar present aquest diumenge a la tarda a la Fira del Llibre de Madrid que se celebra al parc del Retiro després que l'any passat se suspengués per la pandèmia del coronavirus.

L'escriptor d'Almeria ja havia publicat fa dos anys 'Terral' (Editables.es), un trepidant thriller ambientat en una serra que desvetlla els secrets d'una saga familiar en una història a dos temps: 1937 i 2012.

José Piqueras és llicenciat en Administració i direcció d'empreses, així com en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat de Granada. Ara treballa en una multinacional espanyola de telecomunicacions, una tasca que compagina en el seu temps lliure amb la seva passió per l'escriptura.