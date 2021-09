El festival Temporada Alta ha venut el 28% de les 54.730 localitats que ha posat a la venda el primer dia de taquilles obertes. Els organitzadors de l'esdeveniment celebren la xifra que suposa, afirmen, recuperar el ritme de venda d'abans de la pandèmia. En concret, aquest dijous fins a les cinc de la tarda s'havien venut 15.293 entrades, una xifra que representa més del doble de les 7.000 que es van vendre l'any passat durant el primer dia. El 2019 en el mateix termini se n'havien venut 16.309, però els organitzadors subratllen que ara la diferència és que els teatres tenen menys localitats disponibles perquè els aforaments estan restringits al 70% pel protocol covid. Avui, les puntes de venda s'han registrat a primera hora del matí.

Des de les 9 del matí, al Teatre Municipal de Girona hi ha hagut instal·lat un sistema de venda simultània i amb gestió de torn (5 punts de venda, inclosa una de ràpida per a fins 3 esdeveniments) oberta fins a les tres de la tarda. Els organitzadors subratllen que la venda per internet creix any rere any i que, de moment, el 74% de les entrades venudes per al Temporada Alta del 2021 s'han adquirit en línia.

Fins ara, els espectacles amb més demandahan estat 'És Nadal dins El Pot Petit', 'El gran comediant' de Joel Joan i Héctor Claramunt i 'Les irresponsables' de Javier Daulte dirigida per Sílvia Munt.