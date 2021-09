La 27a edició del Manga Barcelona tornarà a ser presencial, després que l'any passat es fes en línia per la pandèmia. Així ho han explicat aquest dijous els responsables de l'esdeveniment, que han afegit que la mostra tindrà lloc del 29 d'octubre a l'1 de novembre a Fira Barcelona. També han indicat que ara com ara s'està treballant en el protocol de seguretat i protecció, per la qual cosa les entrades no sortiran a la venda fins a l'octubre, en una data encara per determinar. Tampoc està decidit encara si hi haurà entrades de quatre dies com era habitual, un fet que també dependrà del protocol. Una edició, doncs, "diferent" a les habituals, però que els organitzadors intentaran que sigui "el més semblant" possible, segons han afirmat.

Per anar escalfant motors, aquest dijous s'ha presentat el cartell de l'esdeveniment, que ha anat a càrrec de l'artista Carles Dalmau. Dalmau ha acompanyat la directora del saló, Meritxell Puig, i el responsable de continguts, Oriol Estrada, en la presentació de la 27a edició que s'ha fet en línia, a través de les xarxes socials.

De moment, alguns dels detalls que han transcendit, pel que fa a la seguretat a l'interior del recinte, és que la mascareta serà obligatòria arreu, fet que inclou fins i tot la plaça de l'Univers, a l'exterior. També hi haurà control de fluxos i aforaments a banda de mesures que ja s'ha de complir en qualsevol esdeveniment públic com ventilació reforçada.

Pel que fa a convidats i altres detalls de la programació, Puig i Estrada han indicat que s'aniran fent públics més endavant, però sí han afirmat que no hi haurà artistes del Japó de manera presencial, per bé que participaran a l'esdeveniment de manera telemàtica.