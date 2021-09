El Director artístic del Festival Terra de Trobadors, Guillem Fernández-Valls, parla de la proposta cultural i festiva, amb el suport de la Coordinadora de Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, comptarà aquest any amb més de 50 activitats de diferents disciplines artístiques.

El Festival proposa una programació reduïda però igualment atractiva, amb la mirada posada en l’edició del 30è aniversari que se celebrarà l’any que ve.

Què porta el Festival d’enguany?

És una edició especial perquè els trets característics del Festival que són el mercat medieval, amb moneda pròpia, les tavernes i les cercaviles i espectacles itinerants no es podran fer. És especial pel format que hem hagut d’adaptar. El tret característic que sí que conservem és el torneig que es farà un sol passi el dissabte. Per la resta s’ofereix principalment espectacles amb espais reservats i entrades assignades. L’any passat tocava el trentè aniversari i no vam fer res. Els motius de fer ara aquesta edició reduïda és perquè no podem fer una edició lluïda. Un any sense fer res el vam aguantar, però dos ja ens actuàvem a sobre, que diem.

Quina és la seva temàtica?

Hem pres com a referència una mala ratxa que va passar el comtat al segle XIV, que es coneixia com Lo mal any primer en què va coincidir la pesta a les collites, un moment molt crític pel comptat, i hem adaptat aquest concepte i l’hem anomenat Lo bon any primer per reflectir la situació actual i les ganes de recuperar-nos. La temàtica com cada any de la majoria dels espectacles de les entitats gira entorn d’aquest moment. Comptem principalment amb els espectacles propis de les entitats i reforcem amb algunes companyies professionals.

Quines propostes destaquen?

Es pot gaudir de concerts de Berros de la Cort i Sübitus, de l’espectacle Katapulten, a càrrec de la Cia. Traüt pràcticament d’estrena i tot això es va combinant amb els espectacles de les entitats del poble com ara el cau de bruixes, la batalla campal, el torneig, o un espectacle de nova creació dels Senyors del Foc: un passeig per un camí de foc, el camí de l’infern que es fa el dissabte a la nit. El divendres també tenim un espectacle de creació de la companyia Sübitus, Lo bon any primer que es presentarà al Trabuc d’Empuriabrava, divendres al vespre. Hi ha molts espectacles i oferim unes sis mil entrades diàriament.

Es proposen nous escenaris?

Estem potenciant la part del pont vell on abans només s’hi feia la batalla campal i ara hi han programades diverses activitats: una d’elles participativa com la guerra de catapultes i on el públic pot accionar una reproducció d’una catapulta històrica. També hi haurà classes de combat escènic i el campament medieval. Un espai nou que estrenem és la capella de Sant Agustí on es farà tot el cicle «So De Lohn» i on ara hi ha l’exposició d’instruments antics d’Antoni Madueño que també presentarà un concert el diumenge a la tarda. També presentem una actuació davant la sinagoga, de música sefardí amb Rusó Sala i Míriam Encinas

El públic I les entitats esperen l’edició de forma especial.

Només d’obrir les entrades al web de l’ajuntament ja hi havia moltes activitats exhaurides.

Tenim ganes de poder tornar al Festival de sempre i ja tenim la mirada posada en el trentè aniversari: serà una edició molt especial i esperada, perquè fa dos anys que s’ha anat ajornant. Les ganes són espectaculars per part de tothom. Es tracta d’un esdeveniment d’unes dimensions ingents en tots els aspectes, sigui dins l’àmbit artístic o de logística.