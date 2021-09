Un any més, el Departament de Cultura participa activament en la Setmana del Llibre en Català, un dels esdeveniments culturals més importants del país, que enguany celebra la seva 39a edició del 10 al 19 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, assistirà avui, a les 20 hores, a la Inauguració de la Setmana, organitzada per l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i que enguany comptarà amb la participació de 227 expositors i una amplia oferta d’activitats distribuïdes en 3 escenaris. S’hi presentaran 270 novetats editorials, i s’hi exposarà desenes de milers de títols de fons i 500 capçaleres de revistes i premsa comarcal i de proximitat. La Setmana afavoreix el contacte directe, la relació entre llibreters, editors i lectors, i ofereix una àmplia proposta d’activitats de tot tipus (presentacions, recitals, itineraris literaris, xerrades, contacontes...) per a tot tipus de lectors.

Enguany, 114 biblioteques públiques assistiran a la Setmana per adquirir les novetats bibliogràfiques que s’hi presentin. Així, el proper 13 de setembre, cada biblioteca realitzarà compres fins a 500 euros cadascuna en llibres i d’altres documents. L’import total que les biblioteques destinaran a les compres serà de 57.000 euros. En aquest sentit, per al director general de de Promoció Cultural i Biblioteques, Josep Vives, “aquest dia que la Setmana del Llibre en Català dedica cada any a les biblioteques públiques del país és un bon exemple de la col·laboració i entesa del Sistema de Lectura Pública amb el món de la creació i l’edició en català”. Vives destaca que “treballar plegats a favor de la lectura és un compromís que assumim des de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques”.

La presència de les biblioteques públiques a la Setmana del Llibre en Català és possible gràcies a la col·laboració entre el Departament de Cultura, que finança un total de 97 biblioteques públiques d’arreu de Catalunya en el marc del programa de suport a les fires del llibre; la Diputació de Barcelona, a través de l’aportació de la Gerència del Servei de Biblioteques a 13 biblioteques, i a patrocinis privats adreçats a 4 biblioteques públiques més, procedents de la Fundació Antigues Caixes Catalanes – BBVA (FACC-BBVA) i Transloan. D’altra banda, el programa de suport a la presència de les biblioteques públiques a fires del llibre de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, incentiva durant tot l’any al sector editorial i a les més de 280 biblioteques públiques catalanes que participen en algunes de les fires del llibre del país.

D’altra banda, la Institució de les lletres Catalanes (ILC) serà present, un any més, a la Setmana del Llibre en Català amb un espai expositiu de 28 plafons que mostrarà al públic els seus programes d’actuació, la seva activitat al llarg de l’any, així com la història de l’entitat. També oferirà un apartat més lúdic amb un photocall per fotografiar-se davant d’algunes de les postals de Lletres amb l’etiqueta #SomDeLletres, així, com informació sobre els ajuts i beques que la Institució posa a disposició de les persones, editorials i altres entitats.

La nova directora de la ILC, Izaskun Arretxe, ha afirmat: “Un any més, la ILC participa a La Setmana, un dels principals esdeveniments per al llibre en català. Són 10 dies on es mostra, al Moll de la fusta però també a la resta del país, la riquesa, la potència i la diversitat dels llibres en català, de la narrativa a l’assaig o a la literatura infantil i juvenil. La Setmana és una gran oportunitat per a la promoció del llibre de fons, l’especialitzat i els clàssics de la literatura catalana. També, un gran festival per acostar al públic la literatura i els seus autors. La ILC hi participa posant en valor el patrimoni de la literatura catalana, amb un acte de l’Any Joan Triadú i un itinerari a l’entorn de la figura i l’obra de la Teresa Juvé i, també, donant a conèixer, en una exposició, les eines que posa a disposició per a la creació i el foment de la literatura catalana. Si la Setmana no existís, s’hauria d’inventar”.

Efectivament, la ILC organitzarà diverses activitats, com la presentació de novetats literàries en el marc de l’Any Joan Triadú, que tindrà lloc el 14 de setetmbre a les 18.15 hores, o l’Itinerari “Teresa Juvé, L’arbre trencat”, amb Maria Nunes, que tindrà lloc el 17 de setembre a les 19 hores.

D’altra banda, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) forma part de la Comissió Organitzadora de la Setmana, on també participen editors, llibreters, biblioteques, distribuïdors i les publicacions periòdiques en català. El director de l’ICEC, Miquel Curanta, ressalta que “la Setmana del Llibre en Català és l’esdeveniment més important al voltant del llibre en català que se celebra a Catalunya desprès del Sant Jordi”, atès que “hi és present gairebé la totalitat del catàleg editorial en llengua catalana i és punt imprescindible per a la presentació de moltes novetats editorials”. “La Setmana ha esdevingut la gran dinamitzadora del llibre i la lectura en català”, afegeix.

Enguany, l'Institut Ramon Llull i La Setmana del Llibre en Català tornen a sumar esforços per celebrar Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents, una trobada amb una selecció de representants d’editorials i agències literàries internacionals per potenciar el coneixement de la literatura i les novetats editorials en català. L'esdeveniment promou la internacionalització de l'edició en català i la professionalització d’un dels esdeveniments culturals anuals més importants del país.

Els participants són 14 professionals, de ficció i de liratura infatil i juvenil: Ali Arabzadeh - Blue Circle Agency (Iran); Annette Michael - Orlanda Verlag (Alemanya); Ekaterina Kashirskaya - Peshkom Books (Rússia); Fabian Leonhard – Trabanten Verlag (Alemanya); Gamze Erentürk - Kovan Agency (Turquia); Hande Demirtas - Gunisigi Kitapligi (Turquia); Lina Chebaro - Thaquafa – Arab Scientific Publisher (Líban); Linda Poncetta - Sperling and Kupfer (Itàlia); Majid Jafari - Pol Agency (Iran); Merle Ostendorp-Klaus Wagenbach Verlag (Alemanya); MohamedIkhlef - Dar Athar (Algèria); Sara di Rosa - Ragazzi Mondadori (Itàlia); Silvia Naschenveng - Mundareu Editora (Brasil) i Vesna Milosevic - Data Status (Sèrbia). Tots ells es trobaran amb una trentena d'editorials i agències catalanes en sessions conjuntes de mitja hora en què els presentaran els seus títols i apostes més importants.

D’altra banda, l’Institut Ramon Llull també participarà a la Setmana amb un estand amb una selecció de traduccions d'obres de literatura catalana a d'altres idiomes. El director de l’Institut Ramon Llull destaca la importància de la Setmana: “És un esdeveniment clau per a la literatura i la cultura catalanes. L'Institut Ramon Llull hi és present amb la parada que mostra com els nostres autors parlen i són llegits en llengües d'arreu del món. La missió d'editors que organitzem forma part del mateix projecte, que és que se'ns pugui llegir arreu. És l'espai d'una intersecció perfecta entre el Llull i la Setmana. Ens sentim honorats de ser útils i de poder demostrar any rere any que l'Institut Ramon Llull és una institució al servei de la internacionalització de la nostra cultura. Llarga vida a la Setmana del Llibre en Català”.