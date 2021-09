Més de 50 activitats de diferents disciplines artístiques conformen la programació d’una edició especial del Festival Terra de Trobadors, que se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de setembre, amb el lema Fam, pesta i epidèmies: Lo bon any primer i marcada per la pandèmia en tots els sentits. «Els trets característics del Festival com són el sopar medieval, el mercat, les cercaviles i les tavernes de les entitats han quedat excloses de la programació d’aquesta edició, per evitar les aglomeracions» destaca el director artístic Guillem Fernández-Valls.

Teatre, música, circ o dansa, recreacions històriques, combats de cavallers, conferències, concerts i altres propostes són el gruix d’una programació reduïda, però igualment atractiva, tal com van destacar a l’acte de presentació l’alcalde, Salvi Güell; la regidora de Cultura, Xon Hugas, i el director artístic del Festival. Des del moment que la coordinadora va decidir tirar endavant el festival aquest setembre, s’ha treballat en la seva adaptació a la situació actual mantenint l’essència de Terra de Trobadors.

Així doncs s’han ideat activitats de curta durada i simultanis que permetin als visitants gaudir de diferents espectacles en un dia. L’aforament serà limitat, amb capacitat entre 30 i 500 persones depèn de l’espai. També hi haurà control d’accés i caldrà reservar entrada per assistir a les activitats.

La situació actual de la pandèmia provocada per la Covid-19 ha inspirat la temàtica d’aquest 2021 del festival, basada en la situació viscuda a mitjans del segle XIV a Europa i caracteritzada per un seguit de successos que van comportar efectes devastadors en la població. Una onada de fred glacial, una producció d’aliments estancada o l’arribada de la pesta negra i altres malalties van desencadenar una forta crisi. A la corona d’Aragó, aquesta època de crisi, passà a l’imaginari col·lectiu com Lo mal any primer.

Els organitzadors han explicat que, amb la intenció d’oferir una imatge positiva i de superació de la crisi, de la mateixa manera que ara estem superant a poc a poc la pandèmia de la Covid-19, el lema del Festival és Lo bon any primer, per tal de mostrar la capacitat d’adaptació, de col·laboració i les ganes de recuperar i tirar endavant un festival d’aquestes característiques. Un cop més es fa notar la forta implicació dels veïns del municipi, que ja han esgotat les localitats de molts espectacles des que es van publicar al web del Festival.

Espectacle inaugural

En aquest sentit, les recreacions històriques de l’esdeveniment, com són sobretot les protagonitzades per les entitats, giraran entorn d’aquesta temàtica en una època històrica que se situa a mitjans del segle XIV (1348) amb l’Infant Ramon Berenguer (1342-1364) com a Comte d’Empúries i Pere III el Cerimoniós (1336-1387) rei de la Corona d’Aragó.

Així, l’espectacle inaugural, de divendres, que serà un concert a càrrec de la companyia Subitüs, el torneig de cavallers, que es manté amb una única sessió el dissabte, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d’Empúries; el despertar de les bruixes o la batalla campal, amb Despertaferro i Arquers del Comtat, estaran contextualitzats en aquesta època.

De la mateixa manera, el Cicle de conferències Miquel Pujol Canelles, organitzat conjuntament pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, versaran sobre la temàtica escollida per a l’ocasió.

«Seguim molt contents i satisfets de la col·laboració amb la Universitat de Girona, que ens permet donar un caire acadèmic i universitari al festival, i presentar una nova entrega de la revista Mot so razo, el número 19 (corresponent a l’any 2020) en format digital» explica Jordi Canet, tècnic responsable del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, segle XIV.

A més de les conferències, des del Centre d’Estudis Trobadorescos i el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó «estem molt satisfets també de les activitats que organitzem al Convent de Sant Agustí, un espai que s’incorpora per primera vegada al festival i que des del Museu hem portat a terme el projecte de rehabilitació i utilització com a espai complementari i sala d’activitats del Museu». En aquest sentit, «destaquem la proposta de qualitat a càrrec del musicòleg Antoni Madueño, amb tres activitats al voltant del seu projecte Despertant instruments adormits: una exposició d’instruments musicals medievals (del 10 d’agost al 12 de setembre), un taller didàctic (8, 9 i 10 de setembre, 11 h i 17 h) sobre la construcció d’un instrument musical i el concert Despertant instruments adormits el diumenge 12 de setembre, a les sis de la tarda, amb el conjunt L’Incantari, totes aquestes activitats amb el suport del Programa Cultura Europa Creativa i de l’Ajuntament de Ripoll» destaca Canet.

Una vegada més, des de l’organització, es ressalta el paper de les entitats que preparen els seus espectacles exclusius per aquests dies com La Cort d’Empúries amb Les aventures del Doctor Simó i la meuca de Castelló i El carro dels morts o Ballar en temps de pandèmia de l’Esbart Dansaire que, sumats a les propostes de companyies professionals, ompliran d’activitats els dies del festival. Amb el pas dels anys, altres propostes han anat sorgint i algunes s’han consolidat, com és el cas del cicle «So de Lonh», que en aquesta ocasió celebra la sisena edició.

La música ha tingut sempre una gran presència al Festival Terra de Trobadors. Des dels inicis, grups de renom han ofert concerts i animació pels carrers del centre històric i en aquesta edició, entre ells, el públic hi tornarà a trobar cares conegudes com Els Berros de la Cort o el grup Sübitus, aquests últims encarregats de donar el tret de sortida al festival d’enguany. Amb el pas del temps han anat sortint altres propostes i algunes s’han consolidat com és el cas del cicle «So de Lonh» que enguany celebra la sisena edició. Destaca també el concert de música sefardí a la Sinagoga del Puig Mercadal, amb Rusó Sala i Míriam Encinas i l’actuació de la Coral Castellonina i el concert que porta per títol Cançons en temps d’epidèmia.

El Festival és el moment també de visitar diferents exposicions com la mostra d’armadures medievals i els campaments de soldats a càrrec d’Alma Cubrae o l’exposició d’instruments musicals medievals a carrer de Clustrobar Antonio Madueño.