La festa major d’estiu de Llers s’ha tancat amb un bon sabor de boca per a l’Ajuntament i la resta d’entitats organitzadores. Els actes programats han tingut un bon seguiment, fent el ple en la majoria dels casos. La festa ha servit per aprofitar dos escenaris molt importants per a la vila, com són la renovada plaça del Ramal i el castell de la població.

El primer tinent d’alcalde, Màrius Vergés, assenyala que «totes les activitats que s’han realitzat han estat un èxit absolut de participació i tothom està molt content». Les visites guiades a la fortalesa han ajudat els visitants a entendre millor la història d’aquest imponent edifici, des del qual s’albira un paisatge impagable de Llers i tot el seu entorn.

Durant la festa ha destacat el tast de vins amb el celler Mas Llunes de Garriguella. Les places es van exhaurir des de molts dies abans de la seva celebració i ara l’Ajuntament es planteja fer-ne un altre ben aviat.