El Museu del Joguet de Figueres ha posat com a data límit el 18 de setembre per enviar fotografies de les joguines dels usuaris que vulguin formar part del nou projecte participatiu. La iniciativa, de l'artista Petra Vlasman, té com a objectiu poder reprendre els jocs i els joguets de les persones per rememorar els seus records més personals, per recuperar la memòria col·lectiva de jugar .

El museu més simpàtic de la ciutat convida, des de mitjans del mes de juny, a tothom qui vulgui compartir el seu joc o joguina perquè expliqui els records que hi té relacionats. Els records dels participants permetran crear una nova exposició temporal a la Sala Oberta del Museu que s'inaugurarà un cop s'hagin recollit totes les fotografies.

Per participar-hi és molt senzill. S'ha d'enviar una imatge i les respostes a les preguntes: 'Pots descriure el teu joc o joguet, de quin any és i d’on prové? Per què és important per a tu?' al mail del museu amb l'assumpte Juguem?, amb nom i cognoms i, si es vol, l'edat. La fotografia ha de portar un títol que resumeixi aquestes dues preguntes i un text que no superi les 100 paraules.