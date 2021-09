Avui ens ha deixat l'escriptora Renada Laura Portet.



"La mestra d'escola m'havia donat un quadern especial per guardar totes les meves composicions i havia dit al meu pare -però mai no m'ho havien dit perquè no ho volien- que un dia escriuria".



E.P.D.https://t.co/8nPXCHIOgj