Amb la foto de rigor feta, i pocs minuts després de les vuit del vespre, Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà, va donar la benvinguda al públic de la platea de la sala de La Catequística de Figueres, que esperava la presentació de la nova temporada cultural de la tardor-hivern d'enguany.

El responsable del museu va passar ràpidament la paraula a l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, que va recordar el centenari de la sala cultural, i va reivindicar que «malgrat la situació que hem viscut i que seguim vivint, podem tornar a estar junts aquí». Lladó va defensar les propostes culturals figuerenques com les d'«una programació de primer nivell a l'alçada d'una ciutat com Figueres», a més d'exposar que la ciutat «vol estar al costat del seu ric teixit cultural». L'alcaldessa també va definir la programació com una proposta «estable i diversa».

Visiblement emocionada de donar pas a Aina Baig, a qui va definir com una «dona valenta», Agnès Lladó va baixar de l'escenari perquè hi pugés la directora dels equipaments escènics de l'Ajuntament de Figueres. Baig va presentar la programació d'arts escèniques de Figueres a Escena, destacant, com a gran novetat, el retorn de l'òpera a la ciutat. «Sembla que per fi hem tingut l'oportunitat de poder recuperar l'òpera», va dir, a més de donar les gràcies a entitats com Joventuts Musicals i La Cate.

Un altre retorn és el del pack excel·lent-estrella, que ja s'havia fet en altres ocasions, que és el fet de combinar un espectacle de categoria excel·lent, de gran format, amb un de categoria estrella, de petit o mitjà format, per un preu de 24 € o 27 €. «Crec que pocs teatres ofereixen dos espectacles a aquest preu actualment», va comentar Baig, que també va explicar que la proposta de preus populars és «una per les quals aposta el consistori».

Entre els espectacles excel·lents destaquen la programació d'El gran comediant amb Joel Joan (6 novembre) o L’oncle Vània amb Julio Manrique (24 octubre), entre d'altres. En la categoria estrella, els primers a pujar a l'escenari seran El gegant del Pi amb Pau Vinyals (2 octubre), una coproducció de l’Ajuntament de Figueres, i Accions de resistència amb Susanna Barranco (8 octubre).

Un dels directors i productors del Festival Còmic de Figueres, Xavier Valentí, i l'actriu Txe Arana també van aprofitar l'ocasió, agraint la directora dels equipaments escènics el fet de poder presentar el seu festival, per pujar a l'escenari de La Cate. Amb molt d'humor i la pela de plàtan característica del logo del festival, van explicar les diferents propostes que ompliran de riures i somriures la ciutat de Figueres del 17 al 19 de setembre, coincidint amb la catorzena edició. Encara que van afirmar que arriben «una mica atropellats», després d'haver-la hagut d'ajornar diverses vegades, també van confirmar que «aquesta vegada, han volgut tenir present el públic de totes les edats».

Per celebrar els 50 anys de la inauguració del Museu de l'Empordà a la Rambla, i els 75 de l'acord de ple pel qual es va formar la institució, i encara que el museu es troba tancat per reformes des del 18 de juliol, les activitats no s'hi aturen. Per aquest motiu, Eduard Bech, el director, en va compartir les més destacades, ahir, amb els assistents de La Catequística. «No suportàvem la idea que les peces estiguessin tancades durant cinc mesos i vam proposar a directores i directors de museus de la xarxa de museus de Catalunya si els agradaria comptar amb peces de la nostra col·lecció», va dir.

Alguns d'aquests museus són el de la Garrotxa, a Olot, i el Museu d'Art de Girona. D'altra banda, aquest dissabte, s'ha inaugurat l'exposició Un estrany en el seu hàbitat, d'Empordoneses, a la sala de l'Escorxador. La programació de l'edifici museístic es pot consultar al web d'aquest.

La directora de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, Nati Vilanova, també va exposar les novetats de cara a la tardor que hi haurà a la biblioteca, a més de les activitats que s'hi faran. «Un curs més, oferim un gran ventall de clubs de lectura de diferents temàtiques», va explicar Vilanova, a més d'afirmar que s'ha fet una «tria acurada de títols d'obres que esperem que engresquin a la lectura». La Biblioteca seguirà amb les hores del conte pels més petits, i celebrarà, aquest any, els centenaris de les escriptores Felícia Fuster i Teresa Juvé.

Els parlaments els va acabar el regidor de cultura de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez. «Presentem les propostes de manera conjunta per demostrar que hi ha entesa i que es treballa conjuntament. És una feina de coordinació important», va dir. Martínez va aprofitar per agrair a Aina Baig, Eduard Bech i Nati Vilanova la tasca d'organització.

L'acte el va clausurar l'espectacle Lóng de la companyia Kernel Dance Theatre, guanyadora d'una de les Beques Agita 2020. L'actuació, d'una durada aproximada de 40 minuts, va dividir l'opinió del públic entre aquells que no el van entendre massa i aquells que en van quedar meravellats.