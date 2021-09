Molt sovint, massa, es parla molt de la cultura i de la seva importància, però després se la deixa arraconada a la mínima. Amb un esperit de canviar aquesta manera de relacionar-nos amb la cultura neix Zitzània, una entitat impulsada per joves figuerencs. Les persones amb les quals parlem sobre aquest projecte diuen que s’estimen més defugir de «personalismes» i demanen que ens referim a ells com a membres de Zitzània. D’aquesta manera, ens donen a entendre com és d’important, per a ells i elles, parlar com a col·lectiu i no com a integrants individuals.

Els membres de Zitzània afirmen que durant molt de temps «hem anat veient com Figueres s’ha anat apagant, s’ha empetitit i reserva l’activitat cultural als circuits del mercat o institucionalitzats». Una de les preguntes que es plantegen i que és una de les motivacions troncals de l’associació és: «Per què Figueres no és un epicentre de cultura viva?», tenint en compte la diversitat i la potència creativa i intel·lectual que hi ha a la capital alt-empordanesa.

«Nosaltres recollim una sensació, en podríem dir malestar, que és real i s’ha generalitzat», expliquen els integrants de Zitzània. Tot i això, el seu punt d’inici no és quedar-se només amb la queixa, ni tenir una actitud destructiva, des d’aquesta entitat volen respondre «de manera propositiva a tot aquest bagatge, cuidant certs marges per actuar en llibertat».

Units per la cultura

A la pregunta «quina és la vostra vinculació per la cultura?», els portaveus de Zitzània expressen que «la vinculació amb la cultura sempre hi és. De fet, és inevitable si no tens el cuc de la curiositat mort o oxidat». El que queda palès és que els uneix la idea que la cultura no és quelcom passiu ni estàtic i que els interessa explorar el que en diuen «una manera diferent de pensar» des del vessant teatral, musical o acadèmic.

Zitzània es planteja un llarg llistat d’objectius, entre els quals destaquen: «Engendrar nous contextos lligats a l’art i a la crítica social i crear noves experiències per pensar i commoure aquelles coses que la monotonia sempre eixuga».

A més, aquesta associació es vol convertir en un espai on la gent pugui trobar i descobrir artistes, pensadors o investigadors culturals, «siguin propers o d’arreu de l’Empordà».

Amb la idea que «la cultura és intrínsecament política», els membres d’aquesta entitat volen provocar que hi hagi un cert ressò a Figueres parlant «en un sentit polític i social, dels debats i problemes contemporanis». Creuen que des de l’Empordà cal que es tingui veu «davant dels problemes que afecten el territori, les nostres vides i el futur de Catalunya». En aquest sentit, els integrants de Zitzània expliquen que tot plegat és per «buscar diàleg, disputa i tensió, quelcom que és radicalment i democràticament necessari».

Accions per a un futur pròxim

Zitzània té al cap diverses activitats per poder desenvolupar en pro dels seus objectius. La primera, que ja ha engegat motors, és una obra de teatre i que porta per títol La ignorància és l’últim que es perd. Actualment estan assajant aquesta comèdia i serà «una prova pilot en la qual hem dedicat molts esforços», expliquen els membres d’aquesta associació cultural.

L’obra tracta sobre «el sentit de les nostres vides, el significat de sentit comú, el com prenem decisions i afrontem els problemes més existencials». Tot això serà en un espectacle que anirà entre teatre de l’absurd i el surrealisme, i que comptarà amb retocs filosòfics. Es preveu poder estrenar a inicis de l’any que ve. Cal tenir en compte que també busquen que aquesta entitat es converteixi en un espai de professionalització. En aquest sentit, expliquen que «les dues actrius i els dos actors que interpreten els papers de l’obra estan fent una feina increïble».

A part, Zitzània també té al cap fer una exposició multidisciplinària d’obres i artistes locals, i busca que pugui incloure peces fotogràfiques, pictòriques, de disseny i del món audiovisual, per tal de crear el que anomenen «una mena de mosaic o mapa artístic».

De cara a un futur pròxim, tenen pensat fer un cicle de cinc documentals, on s’inclourien films de Harun Farocki, Agnès Varda o Adam Curtis. A més, no volen que quedi només amb el documental i per això «tenim ganes que hi hagi activitats de context previ, perquè la gent pugui saber el motiu d’aquella projecció, d’aquella creació...», expliquen des de l’entitat. També preveuen poder fer conferències, presentacions de llibres, concerts..., sempre amb la idea que «Zitzània sigui imprevisible, desacomplexada i viva».