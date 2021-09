L’Ajuntament de Figueres ha presentat una cinquantena de propostes musicals i escèniques que passaran pels escenaris de la ciutat entre els mesos de setembre i desembre. La programació inclou tant les propostes programades des del propi ajuntament com les impulsades per entitats i privats.

La principal novetat és el retorn de l’òpera al Teatre Municipal el Jardí. El 31 d’octubre la Fundació Òpera de Catalunya, formada pel Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, presenten Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini.

Aquesta temporada també torna la categorització dels espectacles excel·lents, de gran format al Teatre Municipal el Jardí, i els espectacles estrella, de mitjà o petit format a la sala La Cate i al Teatre Municipal el Jardí, amb la voluntat d’oferir paquets econòmics per la compra de més d’un espectacle als espectadors. El públic podrà combinar un espectacle excel·lent i un d’estrella per només 27 o 24 €.

En la categoria excel·lent passaran obres teatrals que s’estrenaran en els propers mesos com són El gran comediant amb Joel Joan (6 novembre) o L’oncle Vània amb Julio Manrique (24 octubre). D’altres que es veuran i que ja s’han estrenat amb grans lloances per part de la crítica i el públic són Canto jo i la muntanya balla, basada en el llibre d’Irene Solà (27 novembre), o la divertida producció familiar d’Oriol Pla, Travy (16 octubre). La música també serà present en la categoria excel·lent de gran format amb un espectacle musico-teatral a càrrec de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, Noucents, el pianista de l’oceà (3 desembre) i d’un concert de bandes sonores de cinema amb la Giorquestra dirigida pel reconegut director altempordanès Marc Timón. Aquest concert, programat per l’Ajuntament de Figueres i Joventuts Musicals de Figueres, tindrà lloc el 18 de desembre.

Pel que fa a la categoria estrella, donarà el tret de sortida a la temporada teatral amb dues propostes de petit format que es veuran amb el públic dalt de l’escenari del Teatre: El gegant del Pi amb Pau Vinyals (2 octubre), una coproducció de l’Ajuntament de Figueres, i Accions de resistència amb Susanna Barranco (8 octubre). Els espectacles estrella seguiran amb un cicle dedicat al cineasta Stanley Kubrick que inclou un espectacle de dansa contemporània a càrrec de la companyia La Intrusa, It’s a wrap (Kubrick is dead) (12 novembre) i un concert amb l’Orquestra Simfònica del Vallès on sonaran les bandes sonores de les pel·lícules del director, La música de Kubrick (13 novembre). Per últim, en el marc de la celebració dels 50 i 75 anys del Museu de l’Empordà, la sala d’exposicions de l’Escorxador acollirà l’espectacle de circ contemporani Fang, de la companyia Animal Religion (18 novembre).

Així mateix, la temporada inclou altres propostes impulsades des de l’Ajuntament com ara el concert de la cantant rosinca Melissa Sanley (25 setembre), l’espectacle poètic-musical Faula d’Orfeu (3 octubre), l’actuació del grup de música d’arrel Romaní (10 octubre) o l’espectacle becat amb una Beca Agita Filar (12 desembre).

Per la seva banda, Joventuts Musicals de Figueres, a banda del concert de Marc Timón i la Giorquestra, ha programat tres concerts més aquesta temporada: el grup de jazz Horace Silver Tribute (24 setembre), els empordanesos Trio Orlina (29 octubre) i el Quartet Arcatem (26 novembre).

L’entitat La Cate segueix oferint una programació variada amb propostes escèniques com 13 i dimarts (9 octubre), Bruna, el musical (7 novembre), Sopa de pollastre amb ordi (14 novembre), Carrer de Txernòbil (20 novembre) i L’art de la comèdia (28 novembre). Tampoc faltarà el seu cicle musical de petit format 66butaques, que enguany portarà a la sala La Cate noms com b1no+PHOAC (15 octubre), Maria Jaume (19 novembre) o Joan Colomo (17 desembre). També la programació de l’entitat inclou l’estrena del nou disc del grup empordanès Clima el 4 de desembre.

Altres entitats de la ciutat impulsen la programació: la nova producció de la Casa Txèkhov de La Funcional amb Tres germanes, que es podrà veure entre meitats de setembre i octubre al Casino Menestral; l’espectacle Lorca impulsat pels Amics dels Museu Dalí (5 novembre) o els festivals Còmic (del 17 al 19 de setembre) i Microaccions per amor (11 desembre).

Per últim, la programació familiar inclou els espectacles Olympus: Prometeu (26 setembre) de la prestigiosa companyia Agrupación Señor Serrano en una proposta on els nens i nenes entren sols; La faula de l’esquirol (23 octubre) de la companyia La Baldufa i l’espectacle de dansa Jungla (21 novembre) de les Big Bouncers.

Les entrades es posen a la venda aquest proper dilluns 6 de setembre de 19 a 21 hores a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a partir de les 19.30 hores al web www.figueresaescena.cat.

Biblioteca Fages de Climent

La Biblioteca Fages de Climent continua proposant una programació d'activitats que estimulen el gust per la lectura i la descoberta d’autors i obres literàries, ja sigui amb clubs de lectura, trobades amb autors, hores del conte, recitals poètics, lectures dramatitzades, presentacions de llibres o xerrades a càrrec d’especialistes com l’editora Eugènia Broggi, l’escriptor Sebastià Benanssar, el traductor Miquel Guarro, l’arquitecte i divulgador d’art Miquel del Pozo, la filòloga Lluïsa Julià, el musicògraf Albert Ferrer Flamarich, entre d’altres.

Destaquen les activitats per a celebrar l’Any Felícia Fuster i l’Any Teresa Juvé amb motiu dels cent anys del seu naixement ; xerrades amb especialistes dedicades a Patricia Highsmith o Fiódor Dostoievski, autors dels quals se celebren efemèrides enguany; i el mini cicle Post Scriptum, de conferències dedicades a obres d’art que tenen l’origen en un text literari.

La conferència inaugural del curs de clubs de lectura serà a càrrec de David Guzmán, periodista cultural, conductor del programa de literatura Ciutat Maragda, de Catalunya Ràdio.

El mes d’octubre la biblioteca acollirà novament el Fòrum de Patrimoni Literari de la Càtedra de Patrimoni Literari M.À. Anglada-Carles Fages de Climent.

Amb la suport de la Diputació de Girona, es continuen oferint tallers TIC per a adults i de robòtica per a joves.

Museu de l'Empordà

Degut a les obres de millora que s'estan realitzant al Museu de l’Empordà, la seva activitat es concentra durant aquests mesos, a la Sala d’exposicions l’Escorxador.

Fins a finals d’any s’hi podran veure una nova exposició del col·lectiu Empordoneses, que sota el títol “Un estrany en el seu hàbitat” pretén reflexionar sobre l’actitud autodestructiva de l’ésser humà.

Els primers dies de desembre s’obrirà al públic “Fronteres. Línia de tall” una coproducció amb el Centre d’Art Lo Pati d’Amposta, que analitza el no-sentit de les línies divisòries, del dolor dels murs que ens separen, de la relativitat dels nostres cossos que ben sovint utilitzem com a frontera davant l’altre, dels paisatges de les nostres limitacions i també de les fronteres que el nostre entorn ens imposa.

Les dues mostres són col·lectives de creació contemporània i tindran activitats relacionades com visites guiades, activitats familiars, activitats educatives per a escoles i conferències o taules rodones.

A destacar la taula rodona amb motiu de l’exposició “Un estrany en el seu hàbitat” amb l’arqueòleg Eudald Carbonell, l’adjunta a direcció d’art de la Fundació Vila Casas, Natàlia Chocarro i l’artista Assumpció Mateu amb el comissari de la mostra, Enric Tubert com a moderador.