L’Ajuntament de Pont de Molins ha decidit aprofitar els actes de la festa major per oferir al públic una exposició de fotos antigues, al pavelló. La regidora de Festes, Conxi Molons, explica que «es tracta d’un recull d’una vintena d’imatges en blanc i negre dels anys seixanta i setanta on surt representada la vida del poble, però sobretot dels seus habitants». Ha estat laboriós aconseguir les fotografies, comenta, però el resultat es podrà veure els dies de la festa major.

L’exposició reflexa escenes quotidianes i familiars: hi apareix l’equip de futbol, l’escola i l’activitat comercial, entre altres aspectes. «Possiblement, a partir d’aquí sortiran noves imatges dels mateixos veïns», afirma Molons. La mostra forma part de la programació festiva que preveu oferir una àmplia varietat d’actes per satisfer tots els públics.

Presentació de llibre

La festa arrenca divendres i proposa tres dies d’activitat. El primer dia la programació s’obre amb la presentació del llibre A dos pams del cel. Dietari d’una superació, on el psicòleg llançanenc Joan Carles Subirats relata la seva lluita contra un càncer limfàtic en un relat íntim emotiu i, sobretot, encoratjador. L’acte es farà a les set de la tarda i anirà a càrrec del periodista Francesc Cruanyes i del mateix autor. El mateix dia, a les deu del vespre, s’ha organitzat un espectacle de màgia a càrrec de Raul Black, al pavelló, que ve a substituir el concert d’obertura que es feia els darrers anys.

Dissabte la programació s’obre amb un campionat de tennis taula, a les deu del matí, que es farà a l'antiga cooperativa Ricardell. La tarda es reserva al públic infantil. Molons destaca que, a causa de la pandèmia, la festa de l’escuma s’ha substituït per un espectacle de màgia de Raul Mag, a les cinc de la tarda. Tot seguit, la companyia Els Atrapasomnis oferirà un espectacle per als més petits. La jornada continua a les deu de la nit amb l’actuació de l’Orquestra Titanium, com a cloenda. Pont de Molins tanca la seva festa diumenge amb la celebració, a les onze de la nit, de la missa solemne, a l’església de Sant Sebastià, amb música de violí.

Música com a cloenda

L’activitat es trasllada a la tarda amb dues últimes propostes molt populars: la primera és a les sis de la tarda. Es tracta d’una audició de sardanes a càrrec de la Cervianenca, i més tard, a dos quarts de nou del vespre, prosseguirà la música, en aquest cas amb el grup Sharazan.

Es mantindran totes les mesures sanitàries, per això, amb l’objectiu de garantir al màxim les distàncies de seguretat, s’ha optat per canviar algunes activitats, destaca la regidora Molons.