Són bons temps per a l’art mural. Cada vegada hi ha més ajuntaments, entitats i particulars que opten per aquesta tècnica per embellir els murs i les parets sense ànima ni discurs que envolten la nostra existència. Fins i tot, hi ha racons del territori que han aconseguit singularitzar-se gràcies a això i generar un turisme cultural de qualitat. Roses va en camí d’això i l’argentina Diana Taubin, que hi viu des del 2002, hi té molt a veure. Taubin, especialitzada en arquitectura i urbanisme, és una artista capaç d’injectar grans dosis d’esperit a aquests espais i transformar-los totalment, dotant-los d’una nova vida. Una de les darreres accions que ha dut a terme és a la façana d’entrada d’un nou bar de tapes, La Bodeguita de al lado by Las Golondrinas de Roses.

La creació imaginada per Taubin ens presenta dos joves asseguts despreocupadament en una taula, tête a tête, delectant-se amb un refresc ben propi de l’estiu i prenent alguna de les tapes que se serveixen en el local. Les seves mirades són d’alegria i optimisme. L’artista, influïda per l’aire vintage del mateix bar, ha optat per pintar les dues figures en blanc i negre sobre un suport de fusta, que simula la fusta de palet, donant-li un aire antic. «La proposta s’havia d’identificar amb la decoració», afirma. També Taubin ha donat vida a les dues figures –ara a color– per separat i sobre un fons d’estil pissarra negre. D’entrada la cartellera del bar havia de ser estàndard, però les riques idees de Taubin per anar més enllà, per apostar per la creació més artesanal, «van entusiasmar» els propietaris, que finalment van acceptar. Una de les peculiaritats d’aquest encàrrec, com destaca Diana Taubin, és que totes les persones implicades –tant el propietari, el constructor com el cambrer– són originàries de l’Argentina però cap d’elles es coneixia en el seu país d’origen. «Tots ens hem conegut aquí, a Roses; de fet, quan jo vivia allà no sabia ni que existís Roses i vam arribar aquí de casualitat», comenta.

Aquest mural cartell de petit format se suma a la llarga trajectòria artística de Taubin. L’han precedit molts altres treballs amb aquesta tècnica que va començar a treballar als 10 anys, al costat del seu pare. Alguns d’aquests han tingut molta repercussió, com els murals al parc aquàtic Aquabrava, la majoria espectaculars i de grans dimensions, com el vaixell enfonsat de la piscina d’ones dels més petits o les parets de la piscina d’ones per als adults. També, durant el confinament, Taubin va buscar una alternativa per allunyar-se una mica de «la catàstrofe mundial» que es vivia i va posar-se a fer retrats de mascotes d’amics i coneguts.

Una mirada seductora

Roses, sens dubte, és un dels espais on l’art urbà de Diana Taubin té més presència. A destacar la seductora mirada del fons del mar que va pintar l’any passat a la façana frontal de la plaça del carrer la Llotja. Es tracta d’un mural de 64 m2 de superfície de caràcter expressionista i que vol recordar l’antiga llotja de peix i les profunditats marines. En aquest cas, el disseny de Taubin es basa en una obra de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament, Carlos Victoria, que l’artista ha traslladat de manera manual a un nou format de grans dimensions.