Entre el divendres 3 de setembre i la Diada de Catalunya, l’Ajuntament de la Jonquera ha preparat un programa d’activitats que permet recuperar «l’esperit de la festa major que la pandèmia ens va impedir celebrar l’any passat», tal com explica l’alcaldessa Sònia Martínez. Sense tirar la casa per la finestra però amb la voluntat de compartir moments en diversos espais urbans, la festa jonquerenca tindrà com a eixos principals la celebració de tradicions populars, el retorn dels Diables de l’Albera al carrer, el teatre i la música.

«Pensem que ja toca celebrar actes festius, amb totes les prevencions que calguin i seguint tots els protocols sanitaris. Han estat mesos molt durs i creiem que totes les jonquerenques i els jonquerencs necessitem una mica d’esbarjo i tornar-nos a retrobar», diu Martínez. «La nostre és una festa pensada per a la gent del nostre poble i, també, per a la dels municipis veïns, amb els quals tenim més relació i compartim moltes coses», afegeix.

La festa major comença, aquest divendres, amb el concert de versions del grup Stop 80, a la plaça Nova. Els actes continuaran dissabte amb l’exhibició itinerant, a les cinc, dels Xanquers, Tambors i Grallers de l’Albera. Una hora després, al Porxos de Can Laporta, es farà la representació teatral de l’obra Mort a les cunetes, de David Pintó i Joan Valentí. L’entrada és gratuïta però cal fer la reserva prèvia de plaça a info@museuexili.cat. Aquest treball teatral és un homenatge a les víctimes de la repressió franquista.

A partir de dos quarts de deu del vespre, al passeig del Riu, començarà l’exhibició itinerant amb els Banyetes i Diables de l’Albera, el Diables d’en Pere Botero de Salt i les Bruixes nord-catalanes de Bao. Serà una nit de guspires, fum i colors i que servirà de preàmbul a la Nit Jove amb Tapeo Sound System que tindrà lloc a la plaça Nova.

Les tradicions populars s’expressaran diumenge, davant de la Societat del carrer Major, amb la 17a Trobada de puntaires i amb els jocs de carrer de l’associació Guixot de 8. A la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera al carrer Major.

La festa tindrà continuïtat l’altra setmana amb actes que s’allargaran fins al dissabte 11 de setembre. Durant els dies de festa, la façana de l’església estarà decorada amb els treballs del grup de teixidores.