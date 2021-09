El Festival Indrets de Cadaqués continua la seva trajectòria amb dos concerts aquest cap de setmana que coincideixen amb la festa major del municipi. La primera proposta arriba aquest divendres, a la plaça de l’església, on actuarà la formació 3,14 PI, a les set de la tarda.

La formació va néixer el setembre del 2018 a partir d’Efrén López, CiroMontanari i Jordi Prats, tres músics que van decidir unir diferents llenguatges de música modal, mantenint la tradició d’algunes composicions antigues apreses dels seus mestres. 3,14 ofereix una oportunitat excepcional per experimentar la connexió màgica que existeix entre alguns instruments icònics de l’Orient Mitjà i l’Índia, com el rabab la taula hindú o el sarod, que fan del directe una experiència única a través de diferents peces que reflecteixen un ampli ventall d’emocions.

La següent actuació serà dissabte 1a les set de la tarda, al mateix escenari. Anirà a càrrec de James White Experience, amb una reinvenció del funk, el disc i el rock més visceral i salvatge, entre d’altres. La formació, que s'autoproclama com la creadora del power funk trio, neix de la fusió de músics del panorama català que acompanyen habitualment grans artistes com Big Mama, Adrià Puntí o Tòfol Martínez, entre d'altres.

James White, amb la veu principal i la guitarra, Agustí Borrell a la bateria i Pedrito Martínez al baix són els integrants d'aquesta potent banda que beu del funk de James Brown, el rock de The Who i la música disco més absurda de la Fundació Tony Manero.

Tots els concerts són gratuïts i els aforaments són limitats. Només s’hi pot accedir amb reserva prèvia a través de la web del festival, que també inclou una proposta que es fa dijous, dins el marc de la festa. És la ruta històrica pel Cadaqués antic.

La festa inclou un ampli ventall d’activitats adreçades a tots els públics: de caire esportiu, per al públic infantil i d’altres de molt populars, com ara sardanes al Teatre Art i Joia aquest diumenge, o la xaranga prevista per a dissabte a la tarda.