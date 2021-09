Figueres serà la seu del primer concurs de vídeos i mems humorístics en català, que repartirà 24 premis dotats amb fins a 500 euros. Es tracta, afirmen els organitzadors de l'esdeveniment, d'una manera d'impulsar i fomentar l'ús del català a les xarxes socials. El concurs és un dels actes més destacats del Festival Còmic, que se celebra aquest any del 17 al 19 de setembre, fora de les dates habituals, condicionat per la pandèmia. En total, la mostra programa cinc propostes gratuïtes, quatre de pagament i el concurs de vídeos i mems esmentat. Hi ha espectacles d'humor en català, internacionals, espectacles de sala i de carrer, entre d'altres.

Un dels escenaris serà el teatre Jardí on es presenta l'espectacle de Carles Sans, 'Per fi sol', un monòleg dirigit per José Corbacho i que allibera les anècdotes més surrealistes dels 40 anys de El Tricicle.A la Sala La Cate el festival rescata 'Coulrophobia', l'espectacle dels clowns anglesos Opposable Thumb que havia caigut dues vegades de la programació l'any passat per la dificultat de viatjar per la pandèmia.L'humor català correrà a càrrec del col·lectiu El Soterrani, que torna a Figueres amb els monòlegs d'Oye Sherman, Ana Polo, Raquel Hervás, Irene Minovas, Marc Sarrats i Josep Català.També es programa 'Pòsit', coproducció del festival amb l'actriu gironina Meritxell Yanes dirigida per Martí Torras. El text, afirma l'organització, "posa en valor el sentit de l'humor en l'acompanyament de malalties com l'Alzheimer".A banda dels diferents espectacles de carrer, el festival obre aquest any una nova franjar horària i gratuïta amb les matinals de teatre a l'Auditori Caputxins, amb els espectacles 'Diàriament', de la Companyia Tot, amb Ovidi Llorente i José Malaguilla, i 'Soc la Mercè', de la Companyia Quarta Regional, amb la clown Elena Ballester.

Finalment, pel que fa al concurs de vídeos i mems humorístics en català, el jurat estarà format per Miquel Montoro, Apitxat, Laia Argelaguet i Maria Bouabdellah, que es reunirà a Figueres en emissions en directe des del canal de Twitch dels 16jutges per emetre les seves valoracions.