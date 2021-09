La festa de Sant Gil de Vilamalla arriba aquest cap de setmana amb tres dies d’activitats per fer gaudir el públic. El tret de sortida serà aquest divendres amb una proposta musical que anirà a càrrec del músic Carles Coll, a dos quarts de nou vespre, al pavelló municipal. Actuarà acompanyat de Carles Coll Bardés al violoncel i de la rapsoda M. Rosa Oliveras. «Serà un concert d’estiu en què interpretarem obres de compositors clàssics i d’altres autors catalans més populars, com Lluís Llach o Serrat, per fer gaudir de la música clàssica el gran públic», destaca Coll.

Mesures de seguretat

La festa de Sant Gil té cada any com a escenari el casc antic del poble, «però enguany per garantir al màxim totes les mesures de seguretat s’ha optat per traslladar les activitats al pavelló, ja que en cas de mal temps es farien a l’interior del recinte, que és molt gran i permet mantenir les distàncies de seguretat», explica el regidor de Festes, Pere Teixidor.

La programació continua dissabte amb propostes per a tots els públics. Durant tot el dia hi haurà inflables per divertir els més petits, a la pista de l’exterior del pavelló, que es va estrenar l’any passat. A primera hora de la tarda la programació inclou un torneig social de petanca, amb inscripció prèvia i adreçat als socis del club.

L’activitat esportiva estarà present durant la jornada a través del partit de futbol que es jugarà entre el FC Vilamalla i la UE Lladó a les sis de la tarda. El dia festiu es tancarà amb una de les activitats més populars de la festa habitualment, un concert d’havaneres a càrrec de la formació Ultramar, un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi caracteritzat principalment pels arranjaments de les cançons, la variació i harmonia de les veus, i la personal interpretació dels temes originals escollits del repertori internacional i tradicional, així com de composicions pròpies i d’autors contemporanis. Si les restriccions ho permeten, es donarà cremat, apunta el regidor.

La festa es clourà diumenge amb un seguit de propostes, la primera de les quals el torneig de pàdel Sant Gil per als membres del club, a partir de les nou del matí. Durant tot el dia, els nens i nenes podran seguir gaudint dels inflables muntats fora el pavelló i per acabar la festa, a les onze del matí hi haurà missa amb l’acompanyament de la coral de Vilamalla, que es va crear fa tres anys al municipi «per omplir un buit existent al poble», destaca el tresorer de l’entitat David Garcia.

Com ha passat amb el món de la cultura en general, la pandèmia ha suposat per a la coral de Vilamalla un «tornar a començar». Ara, per la festa de Vilamalla, podran lluir el seu ampli repertori, després d’haver recuperat els assajos, que els fan un cop per setmana.

Des de l’Ajuntament s’espera que sigui una festa participativa després de l’aturada de les activitats a causa de la crisi sanitària i es fa èmfasi en el compliment de totes les mesures sanitàries. «Enguany s’ha optat per fer una programació diferent a l’habitual. Per exemple, abans contractàvem una orquestra, però ara, com que no poder ballar, hem apostat per les havaneres, que és un clàssic de la festa major».

Festa de la vellesa

L’Ajuntament de Vilamalla ja té la mirada posada a poder seguir treballant per mantenir la vida social del municipi i en aquest sentit prepara els actes de la festa de la vellesa, que l’any passat es va haver d’anul·lar: «Desitgem que enguany se celebri el mes d’octubre o novembre amb un petit concert», destaca Teixidor.