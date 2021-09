Roba Estesa, Pony Pisador, Les Anxovetes i Germà Negre són els grups que participaran en el nou festival Catalan Sounds, que arrencarà el pròxim 11 de setembre i s'allargarà fins a finals d'any. La iniciativa constarà d'un concert mensual, que es farà a la Fàbrica Damm i es podrà seguir a través del canal de Youtube del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. El festival està pensat per les comunitats catalanes a l'exterior, amb qui es vol "reforçar el vincle". Així, les delegacions del Govern a Mèxic, l'Argentina i els Estats Units organitzaran diferents activitats als seus respectius països per promocionar les actuacions. Amb tot, l'objectiu és "donar a conèixer la música catalana" a l'Amèrica i els Estats Units.

El tret de sortida el donarà Roba Estesa en un concert que s'emetrà a Amèrica l'11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. "L'11 de setembre és una molt bona oportunitat perquè els catalans que viuen a fora es retrobin i pensàvem que fer-ho coincidir era la millor opció per fer-ho lluir encara més", ha dit el secretari d'Acció Exterior, Gerard Figueras, durant la presentació del certamen. En aquesta línia, un dels objectius del festival Catalan Sounds que han remarcat des del departament és la voluntat "d'internacionalitzar" la cultura catalana.

Les diferents delegacions estan organitzant activitats en el marc del Catalan Sounds. Així, destaca el cas dels Estats Units, que prepara un acte a Washington l'11 de setembre on es podrà fer un tastet de gastronomia catalana i es retransmetrà en streaming el concert de Roba Estesa. Segons ha explicat el delegat del Govern als Estats Units, Ignasi Sala, i tal com marca la normativa americana, hi podran accedir sense mascareta totes les persones que estiguin vacunades i no caldrà que estiguin assegudes. L'aforament serà de 60 persones. Així mateix, Sala ha avançat que les activitats adreçades a la comunitat nord-americana i amb motiu de l'11 de setembre, en el cas dels Estats Units, es faran el dia 14 per tal d'evitar que coincideixin amb els actes en record dels atemptats a les Torres Bessones.

Passada la Diada, el 16 d'octubre està programada la retransmissió el concert de Pony Pisador, integrat per cinc joves barcelonins que interpreten una "barreja de músiques tradicionals del món amb un estil viu". El 20 de novembre serà el torn del grup d'havaneres en femení Les Anxovetes i la primera edició del certamen la tancarà el concert del grup banyolí Germà Negre l'11 de desembre.

Els concerts es retransmetran per streaming a les 19h hora catalana, que correspon a les 12h a Mèxic, les 13h a Washington i les 14h a Argentina. Prèviament s'hauran enregistrat a Barcelona. La iniciativa compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, Ràdio Amèrica Barcelona i Estrella Damm.

Possibilitat d'assistir als concerts

El públic de Catalunya tindrà la possibilitat d'assistir presencialment a l'enregistrament dels concerts a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Per fer-ho, caldrà inscriure's de manera gratuïta a través d'un formulari del web del festival (www.catalansound.cat). Els concerts es faran, tal com marca la normativa, amb el públic assegut i amb mascareta. A més, caldrà tenir la pauta de vacunació completa o una prova PCR amb resultat negatiu almenys 72 hores abans del concert. L'aforament és de 120 persones per actuació.