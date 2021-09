Empordoneses aborda la dotzena edició amb una nova proposta eclèctica i transversal, que pretén fer reflexionar als artistes i als públics sobre la greu problemàtica de la crisi mediambiental i la responsabilitat de l’home en l’acceleració de l’esgotament dels recursos de la Terra. Amb el títol 'Un estrany en el seu hàbitat' , la mostra obre les portes aquest dissabte i es podrà visitar fins al 14 de novembre, a la sala d'exposicions l'Escorxador de Figueres.

En la línia d’anteriors edicions, la mostra es proposa tractar temes punyents i d’actualitat, sempre des de la perspectiva d’allò local i la visió diversa de diferents artistes i creadors de l’Empordà. "El títol d’aquesta dotzena convocatòria és molt significatiu, doncs assenyala com l’home s’ha apoderat d’una forma perillosa del planeta, convertint-se en un estrany que lluny de cuidar l’hàbitat en el que viu, empeny el planeta a sobrepassar els seus propis límits i maltracta el seu entorn" ha explicat durant la presentació de la mostra Pilar Farrés, artista i impulsora de la iniciativa que any rere any creix i es consolida com una de les cites artístiques de referència a la ciutat.

"Enmig del que ja alguns científics assenyalen com un canvi d’era geològica, cap a l’antropocè. és una oportunitat d’explorar artística i conceptualment la nostra relació amb el territori i la naturalesa, i aprofundir en les relacions que se’n desprenen entre ètica i progrés, desenvolupament i compromís. L’home, esclau de l’economia i el progrés constant es comporta com un estrany i això pot tenir conseqüències fatals per al planeta. Els creadors i creadores reflexionaran sobre tota aquesta qüestió, a la pèrdua de la innocència i del paradís terrenal" reflexiona Farrés, que comissaria la mostra juntament amb l'historiador de l'art Enric Tubert. Tots dos han destacat el privilegi de poder treballar en aquesta proposta artística sota el paraigües un cop més del Museu de l'Empordà i han agraït el suport de l'Ajuntament de Figueres. Per la seva part l'alcaldessa Agnès Lladó ha posat de manifest no només la rellevància que cada any es ma més gran d'aquest cicle expositiu a la ciutat, sinó també de la sala l'Escorxador com un espai per posar en valor l'art, convertit en centre neruàlgic a la ciutat. A l'acte de presentació han assistit també el regidor de cultura de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez i el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech.

Els 25 artistes escollits, alguns dels quals exposen enguany per primer cop a Empordoneses, aborden la temàtica des de diferents perspectives i plantejaments. Al costat d’aquestes propostes de tipus plàstic, aquesta dotzena edició recupera la presència de textos escrits en diversos registres, creats expressament per a l’ocasió per escriptors i escriptores, naturalistes i pensadors i pensadores. Josep Algans, Ester Baulida, Pere Bellés, Lisa Bos, Sergi Cadenas, Tom Carr, Ignasi Esteve, Montserrat Costa, Antoni Federico, Ramon Fort, Jaume Geli, Cristina Glies, Jordi Isern, Luís Izquierdo-Mosso, Lídia Masllorens, Assumpció Mateu, Fiona Morrison, Rusiñol Masramon, Regina Saura, Núria Surribas, Manu vb Tintoré, Mayte Vieta, Joan-Pere Viladecans, Xevi Vilaró i Michelle Wilson són els artistes que aporten la seva visió a la sala l'Escorxador al costat Àngel Burgas, Maria Mercè Cuartiella, Josep M. Dacosta- Daco, Núria Esponellà, Pere Horts Font, Isabel Guzmán, Toni Martínez, Jordi Sargatal Vicens, Montserrat Segura i Ester Xargay.

La proposta s'ha plantejat també a uns seixanta alumnes de 1r batxillerat de l' Institut Alexandre Deulofeu d'on han sorgit treballs que representen la mirada singular d'aquests joves de 16 a 17 anys i en representació de tots és presenten tres treballs que han estat tutoriats per Ester Baulida. Per complementar l'exposició s'ha editat un catàleg i s'ha previst un seguit d'activitats paral·leles que es poden consultar al web del Museu de l'Empordà.