L’Escala s’engalana per celebrar la seva festa major, que tindrà lloc entre el dimecres 1 i el diumenge 5 de setembre.

Enguany, i tal com ja va succeir l’any passat, estaran sota les restriccions sanitàries derivades de la situació pandèmica en la qual ens trobem: la majoria de les activitats són a l’aire lliure, amb aforaments limitats i obligatorietat de fer reserva prèvia per poder assistir als diferents actes. Víctor Puga, alcalde de l’Escala, ha volgut destacar que «tot està organitzat seguint les mesures de prevenció sanitària que calen en aquests moments per poder gaudir tranquil·lament dels concerts i espectacles».

«Totes les activitats es faran per poder-ne gaudir amb les màximes precaucions», afegeix Jordi Roura, president de la Comissió de Festes de l’Escala.

Les Festes de Santa Màxima s’iniciaran amb la inauguració de l’exposició del fons Joan Puig Guillot, que fa poc l’Ajuntament de l’Escala ha rebut com a donació i que es troba sota la custòdia de la fundació Vila Casas.

El pregoner

Coincidint amb l’exposició, el president de la Fundació Vila Casas, Antoni Vila Casas, serà l’encarregat de fer el pregó. Aquest acte tan important en una festa major es tornarà a fer a la plaça de l’Ajuntament aquest dimarts 1 de setembre.

Per poder assistir-hi caldrà inscriure’s prèviament per tal de reservar cadira, i així mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions a la plaça.

El pregó anirà acompanyat d’altres accions que es duran a terme en el mateix espai: es farà un espectacle de videodansa a càrrec del Premi Nacional de Dansa 2010, Toni Mira, i també es farà una projecció d’alguns dels quadres donats al consistori a la façana de l’església.

Una festa amb novetats

Dins de la trentena d’activitats de la programació de la festa d’aquest any n’hi ha una llarga llista de noves. La primera serà el dia 1 de setembre, un entrenament rural amb Tiffany’s. Seguint amb les activitats a l’aire lliure, el dia 3 es podrà gaudir del planetari natural: observant les estrelles, una activitat per a tota la família que es farà a la Punta el dissabte 3. Aquest mateix dia se celebrarà l’Xtrem Race: una cursa que tindrà un recorregut de 140 metres lineals i que es farà dins d’inflables.

Pel que fa als espectacles, també es presenten un parell de novetats. Hi haurà una actuació de flamenc, el dia 4 de setembre, a càrrec de Santos Amaya i Companyia, i també l’espectacle laser show el dia 5, que es farà dins de la Sala Polivalent. En aquest cas, les entrades es poden adquirir a la web www.entrapolis.com.

Totes les activitats programades per a la Festa Major de L’Escala són gratuïtes, excepte l’espectacle Una estona amb Joan Pera: 100% humor, que es farà el dia 1 de setembre a la plaça Catalunya, i l’actuació Una nit amb el Mag Lari el dissabte 4.

Víctor Puga explica que «malgrat que encara no hem tornat a poder fer una vida ben normalitzada, el treball conjunt de tots els responsables de la festa major, començant per la Comissió de Festes i seguint per les entitats col·laboradores i amb la participació dels regidors i tècnics de l’Ajuntament, ha permès preparar una àmplia programació d’actes destinats a tots els escalencs i totes les escalenques», i és que hi ha activitats per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans, des d’un concert de sardanes de la mà de la Cobla Principal de l’Escala, passant per un espectacle de circ i humor a càrrec de Fili Busters i acabant amb el concert de fi de festa de la Banda Neón.

Algunes d’aquestes activitats seran retransmeses en directe pel Canal 10 Empordà, concretament seran el pregó, el concert de festa major a càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella, l’actuació Íntimament Llach, l’espectacle de flamenc i el concert de fi de festa. D’aquesta manera, tothom que ho vulgui veure i no tingui entrada podrà gaudir-ne.