Aquest cap de setmana s’han celebrat Les Nits d’Acústica de Figueres havent exhaurit les entrades per a18 dels 21 concerts programats. Més de 15.000 persones han passat per la capital alt-empordanesa per gaudir dels espectacles programats en diferents punts de la ciutat. D’aquesta manera, s’ha doblat el públic que va poder anar-hi en l’edició de l’any passat. Des del festival asseguren que això «demostra que el públic ha confiat en les mesures de seguretat d’Acústica i han exhaurit pràcticament totes les entrades».

Tot i això, alguns dels concerts gratuïts que tenien les entrades exhaurides no van emplenar tot el seu aforament, ja que algunes persones van reservar l’entrada i no es van presentar a l’actuació Aquest es va fer plenament visible en els concerts de Reïna i Ginestà, que, tot i que no quedaven entrades, la meitat de l’espai va quedar lliure. Com que ja es preveia que passaria, des del festival expliquen que «es podia fer cua abans de cada espectacle i entrar si algú fallava».

Durant tres jornades Les Nits d’Acústica han fet que Figueres es posés en el mapa del panorama musical del país. L’Acústica va començar dijous fent un homenatge a Xavi Mercadé, que va morir el dilluns passat, 23 d’agost. Era considerat el millor fotoperiodista musical del país i era un habitual del festival. I va acabar dissabte amb els concerts de Zoo, Els Pets i Guillola.

Sota el lema «La cultura també cura» es van poder viure a Figueres fins a 21 concerts d’artistes tan coneguts com Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, La Pegatina, Manel, Oques Grasses o Mishima. Enguany es van recuperar els escenaris de la plaça Catalunya i de la plaça Josep Pla.

Aposta pels grups emergents

L’Acústica, com a gran parador de la música del país, sempre ha programat concerts d’artistes emergents. Aquest any hem pogut escoltar Ginestà, Reïna o Joina, entre d’altres.

Però com a novetat es va presentar una convocatòria per tal de programar concerts de grups emergents locals. A plaça Josep Pla es van poder sentir els Somboïts, Entresol2na i Guillola. Joan Calvet, cantant de Guillola, explica que «va ser molt emocionant compartir cartell amb artistes de tant renom, i sabíem que havíem de fer un concert energètic a l’altura del festival».

En la mateixa línia, el cantant d’Entresol2na Jaume Casals expressa que «ha sigut com un somni poder actuar a l’Acústica. Era el nostre primer concert i no sabíem com anirien les coses», i afegeix que «ha estat una experiència increïble i haguéssim passat més hores allà dalt gaudint mentre veiem gaudir el públic».

A més, també va ser el retorn de Somboïts «i tocar a casa és sinònim de retrobament», explica Martí Sánchez, membre del grup. El de Somboïts també explica que «vam poder recordar velles sensacions tocant les cançons més antigues de la banda i vam presentar els tres nous temes publicats aquest estiu». Tots tres grups expressen el seu agraïment a l’organització del festival. Sens dubte, una experiència que els obre les portes.

El retorn a la ciutat

L’Acústica, més enllà dels concerts, té un impacte a Figueres. Segons Frederic Carbó, hostaler i president de Comerç Figueres Associació, «ha anat excel·lent, dins del format que s’ha pogut fer».

Des de l’associació de comerciants es van repartir 200 vals de 30 euros entre els grups que van actuar. Carbó afirma que «s’ha rebut molt bé per part dels artistes». Aquests vals van més enllà dels dies del festival perquè els que es busca «és obrir la ciutat per tal que no vinguin a cantar i treballar i marxin, i així també donar a conèixer Figueres», explica el president de Comerç Figueres.

A més, aquest dilluns s’han conegut els guanyadors del concurs Decora el Cartell de l’Acústica 2021. El primer premi l’ha guanyat Magatzems Puig Giralt; el segon, Alain Afflelou Figueres, i el tercer ha estat per a la botiga Jovenalla.