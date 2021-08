El Fitag va posar punt final a l’edició d’enguany dissabte, 28 d'agost, amb un balanç global de 5.300 espectadors i un 80 % d’ocupació. Són dades molt positives, sobretot en comparació amb les del 2020 –la primera edició en el context de la COVID-19–, quan només en van poder gaudir unes 3.000 persones. Per tant, l’augment d’espectadors ha estat del 77 %. No obstant això, han assistit als espectacles menys persones grans, tenint en compte que, abans de la pandèmia de coronavirus, aquest era un segment de públic important. El festival ha tingut lloc durant cinc dies en diferents espais de Girona i també a Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres, i s’han exhaurit les entrades per a vint-i-dos dels trenta-vuit espectacles que s’hi han representat. A més, aquesta vint-i-unena edició del FITAG ha servit per incentivar l’exportació de grups de teatre amateur de les comarques gironines al conjunt de l’Estat, fruit d’un conveni amb la Confederación de Teatro Amateur (Escenamateur).

«Aquest any hem tingut molts factors en contra. L’aforament reduït, la dificultat de viatjar entre diferents països, les quarantenes i una societat atemorida pel risc de contagi. Malgrat això, el Fitag 2021 ha estat un dels més profitosos i dels que s’ha viscut amb més il·lusió, solidaritat, comprensió i germanor», conclou el director del festival, Martí Peraferrer. I hi afegeix: «La ciutadania té ganes de tornar a la normalitat de la vida cultural, que els distreu i que els fa créixer com a col·lectiu. Les companyies de teatre amateur tampoc defalleixen en l’intent d’omplir aquesta franja de teatre que fan amb amor, exigència i respecte a l’art de l’escena».

El Fitag s’ha consolidat com un referent del teatre amateur a escala nacional i internacional. Un dels seus valors principals és que ajuda a visualitzar el teatre no professional de les comarques gironines i, alhora, serveix d’aparador per a nous talents de l’escena catalana i internacional. A més, fomenta la convivència i promou l’intercanvi cultural, atenent al fet que les companyies que hi participen provenen de diferents països. Aquest any són de l’Argentina, Cuba, Suïssa, Geòrgia, Israel i d’altres punts de l’Estat (Astúries, Castella-Lleó, Galícia, Extremadura, Navarra, Madrid, Andalusia i el País Valencià).

De Catalunya, els grups han vingut de Sant Julià de Ramis, Girona, Vilobí d’Onyar, Figueres, Maçanet de la Selva, Anglès, Puigcerdà, Campdevànol, Terrassa, Calaf i Gavà. «Hi ha hagut molt bona sintonia entre els membres de les vint-i-cinc companyies que hi han participat. S’ha creat un ambient propici per a l’amistat, l’intercanvi cultural i les ganes de construir ponts i de mantenir el contacte després d’aquests dies de convivència», comenta Martí Peraferrer.

De fet, l’espectacle inaugural del Fitag 2021, La comedia de las Lalis, és una coproducció catalana i extremenya, fruit d’una aliança entre Escenamateur, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX) i Fitag. L’obra es va estrenar el juliol passat a Extremadura i la previsió és que torni a representar-se en aquesta comunitat i, possiblement, també torni a Catalunya. D’aquesta manera, per primera vegada, un espectacle nascut del FITAG tindrà vida més enllà del festival.

La Diputació organitza el Fitag amb el suport de la Casa de Cultura, l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa”. També hi col·labora el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), que ofereix als seus socis les entrades per als espectacles a un preu reduït, i el Foment de Girona, que hi ha cedit espais.