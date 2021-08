Un servei efectiu. Des de fa set anys, la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, amb la col·laboració d'una xarxa de voluntaris, facilita el préstec i lliurament de llibres a domicili per a gent gran i persones amb dificultats de mobilitat. Els efectes de la pandèmia han accentuat l'ús d'aquest servei de lectura. «Ens vam adonar que molts usuaris habituals hevien deixat de venir arran del confinament», explica Nati Vilanova, directora de la biblioteca, la qual cosa va ser el desencadenant d'una ampliació d'aquest recurs.

La biblioteca pública, un dels equipaments històrics de la ciutat de Figueres, va obrir per primer cop les seves portes fa gairebé un segle. Durant tot aquest temps, primer des del carrer Ample i després des de la plaça del Sol, ha romàs oberta dia rere dia proporcionant a tothom qui entrava cada un dels seus serveis. Informació bibliogràfica, suport a petits tràmits d’Internet, ajuts virtuals, actes culturals, clubs de lectura…, són algunes de les activitats i suports que no només es proporcionen als usuaris, sinó que en general potencien la dinamització de la cultura.

Des dels seus inicis consta de diversos serveis de préstec, no obstant això, actualment destaca el domiciliari. Es tracta d’una iniciativa que va començar l’any 2014 i va especialment enfocada a gent gran o amb mobilitat reduïda que no poden desplaçar-se als llocs amb facilitat. «Ens vàrem posar en contacte amb la xarxa de voluntariat de Figueres, que té la seu a la Fundació Clerch i Nicolau, i ho vàrem complementar amb voluntaris de la Fundació Vergés Ginjaume. Tots ells eren els encarregats de fer arribar la demanada a cadascú dels interessats», exposa Nati Vilanova Teixidor, directora de la biblioteca Fages de Climent.

Nogensmenys, durant aquest últim any el projecte s’ha modificat. Yolanda Alcalà Hernández, bibliotecària, ha volgut exposar que, a causa de la situació provocada per la covid-19, s’ha ampliat. «Ens vam adonar que molts usuaris habituals havien deixat de venir arran del confinament. Per tant, el que vam decidir fou demanar al servei tècnic una llista amb els subscrits majors de setanta-cinc anys i residents a la capital de la comarca. Un cop ho vam tenir enllestit, van començar les trucades, les localitzacions…, i tot es va posar en marxa per satisfer les necessitats»

L’objectiu principal és que tothom tingui l’opció d’arribar a la biblioteca encara que no pugui venir. En menys d’un dia els encarregats lliuren entre tres i quatre exemplars, escollits per gust propi o triats per recomanació per part del personal, als socis que ho sol·licitin. A més a més, no hi ha límits per demanar, ja que tot el que està disponible es pot fer portar a casa. No obstant això, com bé afirma Yolanda, el més sol·licitat sol ser la novel·la romàntica i la negra, encara que la històrica no es queda gens curta.

Maria Lluïsa Fernández Porcell, tècnica auxiliar de biblioteca i una de les responsables del repartiment, afegeix: «Abans de portar l’encàrrec telefonem al receptor amb la intenció de fer-li saber que entre unes hores determinades vindrà un de nosaltres a portar-li el que ha demanat. Ho fem d’aquesta manera, ja que ens agrada que els nostres lectors sàpiguen que es tracta del paquet i no s’espantin».

Per altra banda, les tres han destacat que cada voluntari té unes cases assignades a les quals ha de repartir. La finalitat d’aquesta mesura és que l’usuari se senti còmode i que vegi sempre una cara coneguda.

«És un projecte que els dona vida i n’estan molt agraïts. Reconfortant per a nosaltres, però també per a tots els que servim», responen Fernández i Vilanova respectivament, després de ser preguntades per com es mostren els usuaris un cop s’ha fet el repartiment. Com bé ha comentat la bibliotecària, avui en dia la gent gran té cuidadors o algun familiar que en té cura i al mateix temps s’ocupa d’anar a buscar els llibres, revistes… No obstant això, cada cop hi ha més gent que es troba sola. Per tant, el fet d’anar al domicili i poder parlar i establir un contacte amb cadascun fa que sentin que no estan sols i notin que hi ha gent que es recorda d’ells.

Set anys són els que han passat d’ençà que el projecte es va posar en marxa, però l’objectiu, la filosofia, l’agraïment dels usuaris i les ganes per part dels repartidors per tirar-ho endavant són iguals que les del primer dia o fins i tot més. I és que el préstec a domicili de la biblioteca Fages de Climent ha estat, és i serà un dels serveis més especials que ofereix la ciutat daliniana, ja que vetlla per assolir una part cultural, però al mateix temps una de social.