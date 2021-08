Més de 15.000 persones han passat pel festival Les Nits d'Acústica de Figueres. Aquesta xifra dobla la de l'any passat i suposa gairebé un ple absolut en tots els espectacles que s'han fet en aquesta edició. En concret, en 18 dels 21 concerts les entrades s'han exhaurit i en els tres restants l'ocupació ha arribat al 75%. Des de l'organització es mostren «molt contents» amb la resposta del públic i ho vinculen a «la qualitat de les propostes» que s'hi ha presentat. El festival va tancar aquest dissabte amb les actuacions de la cap de cartell, la cantant argentina Nathy Peluso i els valencians Zoo al Parc de les Aigües. A la Plaça Catalunya hi van actuar Els Pets i Ovidi 4, també amb tot venut.

El festival va arrencar el dijous amb l'actuació d'una de les veus de l'estiu, la barcelonina Rigoberta Bandini, a més d'altres artistes com Mishima i La Pegatina. Per Figueres també hi ha passat grups consolidats com Manel, Macaco, Oques Grasses o Pau Vallbé i d'altres artistes emergents com Joina, Reïna o Somboïts.

El director del festival, Xavi Pascual reconeix que tenen l'esperança de poder tornar a l'antic format amb concerts a peu dret i sense distàncies de seguretat. Tot i això, el director es mostra «prudent» i ha revelat que al juny treballaven amb la possibilitat de fer un espectacle d'aquestes característiques, però va aparèixer la cinquena onada i ho van haver de descartar.

En aquest sentit, Pascual ha explicat que han de treballar sempre amb molts mesos d'antelació i ara s'han hagut d'acostumar en anar «gairebé al dia a dia». Tot i això, Pascual deixa clar que ja treballen en l'edició de l'any vinent.

Les Nits d’Acústica van començar amb un minut de silenci en memòria del fotògraf Xavi Mercadé a la plaça Josep Pla i ha comptat amb diferents espais de restauració al voltant de cada concert. El festival ha donat feina a un total de 60 empreses.