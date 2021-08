El diumenge 1 de setembre del 2019 ningú es podria imaginar que només uns mesos més tard per la televisió començaríem a sentir a parlar d'un virus que era la Xina i que aquí podia ser que arribés, com finalment va passar. Aquell dia es va celebrar el concert de Di-Versiones, tancant l'edició més apoteòsica del Festival Acústica en el que seria l'últim concert d'aquest festival a la Rambla de Figueres. Després de dos anys, aquest dissabte 28 d'agost, els de Sant Antoni de Calonge van omplir el Teatre Municipal El Jardí en els dos espectacles que van oferir dins de l'Acustiqueta, a les dotze del migdia i les sis de la tarda.

La Di-versiones va fer que el públic gaudís durant uns noranta minuts del concert on no hi van faltar els popurris amb versions com «Mi gran temor», «No controles la moda juvenil» o «Dancing in the sunshine». Un estil ja habitual en la banda, que va animar als assistents a moure l'esquelet. També es van poder sentir «No tornaré a casa» i «Felicità», els temes que van treure durant el confinament, i que ja van estrenar a les Revetlles de Sant Pere 2020. A més, alguns nens i nenes van poder pujar a dalt de l'escenari a ajudar al conjunt musical amb les coreografies. Com no podia ser d'altra manera, l'espectacle va acabar amb «Europe i nos vamos».

A dos-quarts de nou es va celebrar el concert d'Ovidi4 amb la participació de Toti Soler a la Plaça Catalunya. Durant l'actuació el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va dir unes paraules. A més, es va desplegar una pancarta des del balcó de la plaça demanant l'amnistia.

I un quart d'hora més tard va sortir a l'escenari del Parc de les Aigües la cantant Nathy Peluso, la cap de cartell de Les Nits d'Acústica 2021. Va ser el concert que va exhaurir més de pressa les seves entrades i que va concentrar més premsa. Amb la cançó «Celebré», l'artista internacional va donar el tret d'inici d'una actuació que no va deixar a ningú indiferent. Els seus moviments incansables a dalt l'escenari i la seva veu van captivar al públic que va poder sentir temes tan potents com «Sana sana», «Buenos Aires» o «Delito». Peluso va tancar el seu concert amb la cançó «Agárrate».

La cantant i músic de Bellaterra, Magalí Sare, va pujar a l’escenari de la plaça Josep Pla de Les Nits d’Acústica, puntualment a les nou de la nit, acompanyada del guitarrista mallorquí Sebastià Gris, amb qui forma duet. En un concert tranquil i experimental, els artistes van presentar el seu darrer disc, «A Boy and a Girl» (2020), una proposta que barreja a la perfecció peces clàssiques de Franz Schubert i Eric Whitacre amb cançons tradicionals mallorquines, gairebé de bressol, per acostar-les al present més immediat. Magalí va donar la benvinguda als assistents, que arribaven a poc a poc i que van acabar omplint la plaça, amb un tema en francès molt dolç i calmat, amb el qual es podia gaudir de la seva veu. El públic, mut, en va quedar encisat de seguida. Tot i que el d’ahir va ser el darrer concert de presentació del nou disc a Catalunya, i que van tocar les cançons més recents, també van aprofitar l’ocasió per repassar temes més antics. En tot cas, i sense dubtar-ho, aquells que aquest dissabte ja coneixien Magalí Sare se’n van enamorar una mica més, mentre que aquells que no l’havien sentit mai ho van fer completament.

A les onze de la nit una de les bandes mítiques del rock català omplia la plaça Catalunya amb la seva música. Els Pets van pujar a l'escenari amb un estil britànic i van presentar al públic figuerenc el disc «Som». El concert va començar amb el crit de Lluís Gavaldà dient: «Bona nit Figueres, som Els Pets de Constantí». Tot seguit, van començar a cantar «Wittgenstein» i a partir d'aquí tot un recital de fins a vint-i-quatre cançons. Un dels moments més bonics va ser quan el públic va encendre les llums dels seus telèfons mòbils i va crear un mar de llum quan sonava el tema «No vull que t'agradi aquesta cançó».

Els de Constantí van posar-se al públic a la butxaca amb les lletres de cançons com «Blue tack», «Agost» o «Massa jove per fer-me gran». Lluís Gavaldà va fer que el públic cantés sencer el tema «Vespres». Mentrestant, el cantant es va passejar pel mig del públic i anava saludant els seus fans.

Els concerts de la gira «20/21» d'Els Pets són en cronologia inversa, de les cançons més noves a les més antigues, per aquest motiu quan ja es va arribar al final del concert a dalt l'escenari només van quedar els tres membres mítics de la banda: Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres. Per tancar van fer sonar «Jo vull ser rei» un tema reivindicatiu i que el cantant va presentar dient que «no ens volem fer els 'xulos', però els primers a cagar-nos en el rei vam ser nosaltres». I com era d'esperar, quan faltava poc per dos-quarts d'una nit de la nit Els Pets es van acomiadar de Les Nits d'Acústica amb «Bon dia».

I a partir de les onze de la nit, al Parc de les Aigües, la potència de Zoo va fer esclatar el públic, fins i tot, abans que el grup pugés a l’escenari. Els assistents, que van demostrar que tenien moltes ganes de veure Zoo en directe, van acompanyar els valencians en tot moment: cridant, ballant, saltant i demostrant que se sabien totes les cançons. Encara que el concert va començar amb «Avant», «Tir al ninot», i «La del fútbol», totes incloses al darrer disc Llepolies (2021), no hi van faltar grans èxits com Esbarzers i Ventiladors, carregades d’energia i de missatges potents que els valencians van deixar al públic. Figueres no era una ciutat desconeguda per a Zoo, que ja havia actuat en edicions anteriors del Festival Acústica (2019), i per això a mitja segona cançó, mentre sonava «Tir al ninot», Toni Sánchez 'Panxo', el cantant, va saludar amb les típiques frases de: «Bona nit Acústica, bona nit Figueres», que van despertar els crits bojos dels seguidors. A més de cantar, Panxo també va tenir temps per fer broma amb l’actuació anterior, la de Nathy Peluso, afirmant, entre rialles, que «no volia ballar perquè abans ho havia fet ella i, segurament, ell ho faria millor». Ja al final del concert i amb les primeres notes de Tobogan sonant i fent conjunt amb el fons de l’escenari, els figuerencs es van rendir als valencians i a l’inrevés, en el que va ser un concert més que intens.

A la plaça Josep Pla, els Guillola van ser el tercer grup emergent local en pujar damunt l'escenari. Els de Figueres van fer sonar temes del seu disc «Aurora», que van treure el 2019 i que, tal com van dir ells mateixos, «no havíem tingut gaires ocasions de presentar-lo en concert». Es van poder escoltar temes com «Petons de bellut», «Gent per tot» o «Aurora». L'actuació va aplegar un munt de gent a la plaça, davant un Teatre El Jardí que il·luminat deixa un taló de fons magnífic.

Amb els concerts de Zoo, Els Pets i Guillola, es va tancar la segona edició de Les Nits d'Acústica. Aquest any, que és el vintè que se celebra l'Acústica a Figueres, 15.000 persones han passat per capital de l'Alt Empordà per gaudir de la bona música en directe. Un Festival que sens dubte posa Figueres en el mapa del panorama musical del país.