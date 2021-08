L’home sempre ha estat un ésser amb esperit viatger. Malgrat imposar-se el sedentarisme bona part del temps, en certs moments molts opten per moure’s, viatjar, descobrir. També així succeïa el segle XIX i una bona prova d’això és la petita mostra que hi ha a la biblioteca de Figueres de guies turístiques del segle XIX i principi del XX procedents de la biblioteca patrimonial de la Casa Vila Moner, que va rebre en donació fa poc l’equipament figuerenc.

Les guies pertanyien al metge castelloní Joaquim Moner Carbonell (1853-1930), pioner en la vacunació infantil antivariolosa, tal com ho explica la historiadora Inés Padrosa, i la seva dona, la figuerenca Antònia Raguer Molinàs (1854-1944). La parella era una apassionada del viatge. Les guies que van anar aplegant són un bon testimoni dels inicis del turisme. Un detall és que no contenien gaires gravats –sí mapes desplegables– i es percep que van ser llibres d’ús habitual.

Entre els volums i elements exhibits destaquen una guia a Vichy del 1903 i un fullet il·lustrat de la població termal de Banheras de Bigorra, on la família va anar a «prendre les aigües». També un manual del viatger per Bèlgica i Holanda del 1873, un itinerari descriptiu, històric i artístic d’Itàlia i Sicília del 1869, i un altre de rutes populars per Espanya i el Marroc. Hi ha guies il·lustrades per Escòcia i programes de mà de concerts a Itàlia on la família deuria assistir i, fins i tot, menús a restaurants i tiquets que van conservar. La mostra s’exhibeix fins al 31 d’agost.