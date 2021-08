El Visa Pour l'Image arrenca aquest dissabte a Perpinyà, la Catalunya del Nord, amb els conflictes bèl•lics i el drama dels refugiats com a grans protagonistes. La 33a edició del festival de fotoperiodisme, però, tampoc vol oblidar la crisi del coronavirus, que l'any passat va centrar part de les exposicions i que enguany compta amb dues mostres. En total, 25 exposicions engalanen des d'avui i fins al 26 de setembre les parets del Convent de Mínims i l'Església dels Dominicans. El seu director, Jean-François Leroy, ha explicat que l'edició d'enguany oferirà la possibilitat als assistents de visualitzar a través de les mostres «tota l'actualitat del món».

El món del fotoperiodisme s'ha tornar a donar cita a Perpinyà i ja en van 33. L'edició d'enguany parla tant de guerres, com de crisis, política, esports, cultura, ciència o el canvi climàtic. Però els conflictes bèl•lics i els refugiats són els seus principals protagonistes. En paraules del seu director, al Visa s'hi podrà veure un programa «molt complet» sobre els temes de rabiosa actualitat que afecten tot el planeta.

Entre les exposicions més destacades, hi ha la l'AFP 'Síria: una dècada en guerra', que retrata el conflicte bèl•lic des de la Primavera Àrab, quan semblava que el país estava a les portes d'una revolució històrica. També 'Armenis, un poble en perill', d'Antoine Agoudjian, o 'La Primavera birmana', d'un fotògraf anònim per al The New York Times que retrata el cop d'estat al país.

'Feliç vida en parella: Haití, en la prosperitat i en l'adversitat' de Valérie Baeriswyl (Reuters) recull la fractura social al país caribeny arran del terratrèmol del 2010 que, entre d'altra, obliga parelles a casar-se de forma col•lectiva per compartir despeses.

El Visa també retrata els últims dies del camp de Moria, destruït per les flames el setembre de l'any passat amb més de 20.000 malvivint-hi, i dedica tres exposicions als conflictes de la regió del Tigré, a Etiòpia. 'Tigré: Etiòpia s'enfonsa en el caos' d'Eduardo Soteras; 'Etiòpia, exilis i derivats' d'Olivier Jobard i 'Fugir de la guerra de Trigré', de Nariman El-Mofty.

Una retrospectiva de 40 anys de fotografia

I s'hi pot veure una retrospectiva del fotoperiodista Éric Bouvet, '1981-2021: 40 anys de fotografia'. En paraules del propi artista, «40 anys de treball» on més que les imatges és «la gent» qui pren el protagonisme. Bouvet ha celebrat tornar a exposar a Visa i ha assegurat que el festival és tot un referent mundial que permet veure treballs que d'una altra manera no seria possible visibilitzar.

El festival tampoc oblida els efectes de la pandèmia i comptarà amb dues exposicions sobre la crisi del coronavirus: un reportatge dels fotògrafs de l'agència MYOP, que retrata la «doble pena» dels refugiats en la crisi sanitària, i 'Vida i mort a Nova Delhi davant la segona onada', una exposició que mostra la situació extrema que ha viscut la Índia amb la pandèmia.

Mesures contra la covid-19

La mostra de fotoperiodisme estarà marcada un any més pel coronavirus i, tot i que les exposicions seran de lliure accés, caldrà presentar el passaport sanitari o bé una PCR negativa, a banda de la obligatorietat de dur mascareta. Leroy, però, treu importància a la mesura i diu que no és «res» comparat amb el que viuen altres països com l'Afganistan o Síria.