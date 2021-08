Parlem amb Joan Calvet, cantant i fundador del grup altempordanès Guillola. La seva música ha sonat a Les Nits d'Acústica 2021.

D’on neix el grup Guillola?

Guillola neix d’un projecte de cantautor meu, que quan vam anar a gravar un disc es van anar introduint instruments i la veritat és que així es va acabar formant el grup. Bàsicament cantem les cançons que tenia escrites com a cantautor i vam agafar un punt de rock per fer el disc.

El 2018 vau guanyar el primer concurs de Music Lan. Què va significar aquest premi per al grup?

Va ser la porta d’entrada a poder gravar el primer disc de Guillola. Les cançons ja les teníem i guanyar el concurs ens va permetre llançar-nos a l’estudi.

Quina ha estat l’evolució des d’aleshores fins al dia d’avui?

Un cop ja ens vam convertir en grup, la visió de les cançons van passar a ser un àmbit més alternatiu, indie rock. I a partir d’aquí les cançons que hem anat component i les que ja teníem ara sonen com a banda. Però per culpa de la pandèmia feia un any i mig que estàvem parats. Tot i així, vam compondre una cançó i l’hem publicat fa menys d’un mes.

Com diu, fa poques setmanes van llançar el seu tema «Lluna de colors». D’on sorgeix?

És una cançó que vaig escriure durant el confinament. Com que ja feia més d’un any que havíem tret el disc vam creure que era hora de moure’ns una mica i fer alguna cosa, ja que a nivell de concert no podíem fer res. Vam tenir la idea de gravar aquest single i el vam publicar.

I l’han penjat amb un vídeo líric.

Sí! La intenció era fer un vídeo. Volíem esperar una mica més a treure’l, però el fet d’actuar a l’Acústica ha precipitat que ho publiquem abans. Ens feia il·lusió poder tocar aquesta cançó al concert, que la gent ja la conegués i així la poguessin cantar.

Heu estat un dels tres grups emergents seleccionats per actuar a Les Nits d’Acústica. Què sentiu amb aquesta oportunitat que us brinda el festival?

Sempre ho havíem vist com un fet que ens quedava lluny, i estem molt contents. Va ser una sorpresa, i per això ens ha tocat fer molta feina per fer un concert com déu mana.

Com serà aquest concert?

Pel tema de la covid el concert serà assegut. Encara que la gent estigui asseguda en els seus seients, no frenarem el nivell d’intensitat del concert, farem un concert de rock igual.

De què parlen les vostres cançons?

Molt complicat de respondre. En general, no tenen cap sentit específic, tenen sentit en frases concretes. M’agrada que a escala global la gent pugui interpretar les cançons com vulgui. Sempre m’ha agradat més la poesia abstracte que les històries reals.

I quins projectes teniu per a un futur?

Sobre el paper tinc algunes coses escrites que tinc ganes de plasmar-ho en cançó. Crec que aquest hivern hi haurà notícies.