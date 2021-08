La segona jornada de l’Acústica s’ha iniciat aquest divendres 27 d’agost al Teatre Municipal El Jardí, amb l’estrena d’una nova edició de l’Acustiqueta. La versió familiar del festival ha comptat amb l’actuació del grup Xiula, un dels conjunts musicals amb més èxit actualment en panorama de la música familiar. Les seves cançons amb lletres sobre el bullying o la diversitat sexual, causen furor entre pares i fills.

A dos-quarts de nou la Plaça Catalunya va viure un dels concerts més bonics d’aquesta edició de Les Nits d’Acústica. Ginestà va pujar a l’escenari amb la cançó «Km3». Les veus dels germans Serrasolsas es van fusionar i van fer emocionar el públic, que en tot moment va acompanyar el grup. Durant el transcurs de l’actuació es van poder escoltar cançons com «Muntanyes», «Hola Sara» o «Mudats de pell».

Un dels moments més especials va ser quan, cap al final del concert, van cantar «La iaia», una cançó que van voler dedicar a tots els avis. Quan van començar a sonar els primers acords d’ «Estimar-te com la terra» ja ens podíem imaginar que el concert estava a punt de finalitzar. La Júlia de Ginestà va presentar aquesta cançó dient que «és un tema que ens agrada molt cantar perquè és el que ens ha portat fins aquí. Quan la vam treure va ser molt especial, i si existeix Ginestà és gràcies a aquesta cançó». Però el concert no podia acabar sense que sonés «L’Eva i la Jana», un tema que van voler que fos «un crit contra l’homofòbia i el masclisme». El públic assistent va fer la coreografia del videoclip assegut a les seves cadires i van fer ressonar les seves veus sota la coberta de la plaça Catalunya.

Exactament a la mateixa hora que els germans de Ginestà, però en un altre punt de la ciutat, al Parc de les Aigües, Manel s’enfilava a l’escenari de Les Nits d’Acústica amb «Formigues», cançó del seu darrer disc Per la bona gent. En un concert caracteritzat per la veu de Guillem Gisbert i la cortina de llums al seu darrere, el grup de Barcelona va oferir una hora i mitja de música repassant vells temes com «Boomerang» o «Ai Dolors!», que van fer aixecar el públic de la cadira, entre cançons més noves com «La jungla» o «Canvi de Paradigma». El quartet és un grup que agrada i que s’agrada i ho van fer notar, ahir, en la seva actuació a Figueres. La darrera cançó, «Benvolgut», que és un dels seus grans èxits que forma part de l’àlbum 10 milles per a una bona armadura, va tancar un concert marcat per la nova posada en escena dels Manel que els allunya de gairebé tot allò que els va convertir en el grup revelació del 2008.

A les nou de la nit, el grup Marcel i Júlia va pujar a l’escenari situat a la plaça Josep Pla on es van poder sentir cançons com «Millor amb tu», «A poc a poc» i «Amor climàtic». Les seves lletres reivindicatives reclamant un «món més just i sostenible» tot demanant accions per poder aturar el canvi climàtic, van entusiasmar al públic fins a l’última cançó: «Per la vida».

I a les onze de la nit, de nou a l’escenari del Parc de les Aigües, Oques Grasses va presentar A tope amb la vida, a la ciutat de Figueres. El grup osonenc va obrir el concert amb una de les seves noves cançons, «Elefants», que va fer embogir els assistents que els esperaven i que va enganxar, encara al village, als més despistats. Amb una barreja de bons ritmes i bon rotllo, Oques es va fer seu el públic, entregat des del primer moment a tots els temes que anaven sonant. Els d’Osona no van desaprofitar l’ocasió de ser a Les Nits d’Acústica per convidar a l’escenari Sr Doble, l’artista amb qui canten Lakilove, i Santa Salut, per tocar «Petar-ho», Oques Grasses va guardar les cançons més ballables fins al final del concert, i després d’una hora de música, van sonar els èxits «In the night» i «Torno a ser jo». Tanmateix, una altra clàssica que va fer connectar totalment el públic va ser «Passos importants». Abans de tancar, i després d’haver marxat de l’escenari, el grup va tornar per acomiadar-se cantant «La gent que estimo».

A la mateixa hora, però a la plaça on habitualment si fa el mercat de la verdura, va actuar Macaco, que torna a l’Acústica amb un format, precisament, acústic. Daniel Carbonell va expressar que «és un plaer tornar a Figueres amb un format diferent». El cantant, acompanyat de dos músics més, un a la guitarra i l’altre al teclat, van fer sonar temes com «Moving», «Love» o «La mano». Una de les cançons més esperades i més cantades per les 600 persones assistents va ser «La república de la tramuntana». El concert va acabar amb el tema «Volar».

Deixant de banda l’actuació, el comportament cap a la premsa assistent en el concert no va ser l’adequat. El motiu és que el cantant va fer fora als fotògrafs acreditats situats en el fossat, complint amb les normes establertes, a l’inici de la tercera cançó quan segons la «Guia de mitjans gràfics» es podia estar davant l’escenari fins a finalitzar la tercera cançó. I un cop fora, també, des de l’entorn del cantant, se’ns va fer marxar d’altres punts de l’espai.

Quan faltava mitja hora per la mitjanit van saltar a l'escenari de la Plaça Josep Pla el grup emergent local Entresol2na. El conjunt de trap va oferir el seu primer concert davant d'un públic entregadíssim que coneixia totes les seves cançons. Fa menys d'un mes que els Entresol2na van treure el primer àlbum «6è 1a» amb temes tan potents com «Amor&Roses», «M'estimo a mi» o «Juguem a la wii». Sens dubte un concert que ni el grup ni els assistents oblidaran mai, ja que amb aquesta actuació engeguen motors i van sense frens.