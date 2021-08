Leila té 18 anys, és de Cadaqués i combina la feina a mar amb la música, una passió que li ha robat el cor. Actua aquest divendres, 27 d'agost, al Festival Indrets de Cadaqués, a la platja de Sa Cueta.

Com neix la seva relació amb la música?

Els meus avis eren músics. Des de ben petita ha sonat música a casa meva. De ben petita vaig començar fent percussió amb un caixó flamenc que van regalar-li a la meva mare. Però quan vaig traslladar-me a viure a Vilamaniscle vaig trobar la guitarra de l’àvia. Com m’avorria vaig començar a tocar-la. Tenia 13 anys. També a cantar com feia la meva germana. M’agradava i se’m donava bé.

Ha rebut classes?

Sí, de percussió però amb la guitarra soc molt autodidacte.

Canta i toca versions, però també composa temes propis?

Vaig començant fent versions però cada vegada escric més cançons meves. Aquest hivern passat i ara, a l’estiu, estic escrivint molt.

Amb quin estil s’identifica?

Amb el de cantautor, bastant tranquil. Tinc algunes lletres bastant reivindicatives, de lluita social, però en general bastant tranquil. Moltes també d’amor...

Què li suposa actuar a Indrets?

És un pas molt gran per mi poder participar en un festival al meu poble on he crescut com a músic.

Què podrà escoltar la gent?

Faré bastants peces meves però també covers d’altres artistes i cantautors.

Té previst enregistrar les seves cançons aviat?

Sí, sí, la idea és escriure molt aquest hivern. De fet, el festival serà un dels primers llocs on exposaré les noves cançons. Les ha escoltat poca gent.

Alguna de més especial?

Sí, una que vaig escriure en català i que vaig dedicar a tots els mariners i marineres, perquè jo també ho soc. No té títol, com moltes de les meves cançons, però m’agrada bastant Onades.