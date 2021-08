L’Acústica torna a Figueres els dies 26, 27 i 28 d’agost i ho fa amb 21 concerts repartits en quatre escenaris en diferents espais de la ciutat.

Aquest any es presenta amb el lema «La cultura també cura», que busca substituir el ja més que conegut «Cultura segura». Xavi Pascual, director de l’Acústica, explica que «aquest lema surt d’intentar deixar enrere la marca cultura segura, ja que penso que hem demostrat de manera sobrada que és així», i afegeix que «cal anar cap a una nova marca que sigui “la cultura també cura”, perquè és així, els metges recomanen consumir cultura i com a societat ens fa més lliures».

Les restriccions no perdonen

Un any més, no es pot recuperar el format original de Festival podent anar de concert en concert als diferents espais de la ciutat i, per segon any consecutiu, se celebren Les Nits d’Acústica, la versió adaptada per la situació pandèmica en la qual ens trobem. El director del festival assegura que «complirem totes les mesures recollides al pla sectorial publicat el 24 maig al DOGC: amb mascareta obligatòria, seient de separació entre unitats efectives, entrada i sortida esglaonada, concert amb cadires...».

Un format com el que ja s’ha viscut en altres festivals musicals del país com Sons del Món, Portalblau o Cap Roig.

A més, no només cal garantir les mesures dins el recinte del festival, sinó també a fora. En aquest sentit, Pere Casellas, regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Figueres, demana que «la gent no vingui a Figueres si no té entrada, no sentiran res perquè no se’ls deixarà estar a les voreres properes per evitar aglomeracions». El dispositiu policial conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra que hi haurà aquells dies té com a principal objectiu el compliment de la normativa covid i que no hi hagi aglomeracions al voltant de les zones d’escenaris. Per això hi haurà agents a les voreres adjacents.

Durant les tres jornades que duren Les Nits d’Acústica hi ha programats 21 concerts. Aquest fet provoca que, en certa manera, es torni a l’esperit original del festival, amb concerts simultanis, i així tornar, mentalment, a la denominada «vella normalitat». El gerent d’Acústica, Xavi Monfort, explica que «es busca una experiència el més semblant possible a l’Acústica prepandèmica, en la qual el públic es pot muntar el seu menú musical diari amb un doblet de concerts, i passar una bona vetllada cultural a Figueres».

Es poden fer tants concerts a la vegada gràcies a l’ampliació d’espais. Aquest any –que hauria de ser la vintena edició si fos tot normal– s’ha afegit un espai més respecte dels que hi havia l’any passat. Enguany es recuperen els escenaris de la plaça Catalunya i de la plaça Josep Pla. Amb aquesta decisió, el que ha buscat el festival és «acostar la música al màxim de persones possibles, i per això s’han cercat espais amb aforaments grans i per la gratuïtat de part de la programació», afirma Monfort.

L’escenari situat al parc de les Aigües torna a acollir els concerts de més aforament i al Teatre Municipal El Jardí se celebraran els concerts d’Acustiqueta.

L’any passat es va recuperar, després de bastantes edicions, l’escenari situat dins el claustre de l’institut Ramon Muntaner. Malgrat que va funcionar molt bé, en aquesta edició s’ha decidit prescindir-ne perquè «no podia tenir un aforament superior a les 300 persones», explica el gerent.

Un cartell de luxe

Un any més, l’Acústica té un cartell de luxe. Per Figueres hi passen músics tan coneguts com La Pegatina, Rigoberta Bandini, Els Pets o Nathy Peluso, la cap de cartell de Les Nits d’Acústica 2021. Tot i la presència d’aquests artistes de primer nivell, el festival figuerenc sempre ha tingut en compte els artistes emergents. En aquest sentit, es poden escoltar grups com Ginestà, Joina o Reïna. A més, en aquesta edició també s’ha apostat pels grups emergents locals, i a l’escenari de la plaça Josep Pla hi actuen Somboïts, Entresol2na i Guillola. Mar Guerrero, encarregada de producció artística del festival, relata que «sempre intentem treballar amb el mateix nivell d’exigència tant amb grups emergents com de primer nivell».

«La gent no vingui a Figueres si no té entrada, no sentiran res perquè no se’ls deixarà estar a les voreres properes per evitar aglomeracions», diu Pere Casellas

La venda d’entrades va a molt bon ritme des del primer dia, concretament se n'han venut 14.000: 16 concerts ja han exhaurit totes les entrades i de la resta en queden poques. «Ha estat espectacular, en només tres dies es van vendre el 75% de les entrades que vam posar a la venda», expressa Xavi Pascual. Per tal d’ampliar l’aforament, el dia 17 es van anunciar un seguit de novetats: un segon passi del concert de l’Orquestra Di-versiones, el canvi d’ubicació del concert de Ginestà a la plaça Catalunya i la incorporació de Magalí Sare al cartell.

Aquest èxit de vendes, motivat en part per la programació d’aquest any, és gràcies a la campanya publicitària que «ha buscat la part positiva de tot aquest malson provocat per la covid perquè el públic es mereix gaudir de la cultura i passar-s’ho bé», explica Gemma Martz, responsable de xarxes socials del festival. Una característica de la comunicació d’Acústica és que sempre es busca la interacció amb els seus seguidors a través de vídeos, fotos, stories..., penjats a les xarxes socials del festival i «fins i tot ens hem posat en contacte amb influencers de Figueres», afirma Martz.

Més enllà dels concerts

Com molts festivals, l’Acústica també disposa de dues zones Villages, una al parc de les Aigües i l’altra a la plaça Catalunya.

Comerç Figueres ha impulsat una campanya en paral·lel, ja que «hem d’acompanyar tothom que fa coses per Figueres perquè siguin un èxit, entre elles l’Acústica», afirma Frederic Carbó, president de Comerç Figueres. Des de l’entitat es repartiran 200 vals regal per valor de 30 euros a tots els artistes que actuïn al festival i s’han sortejat entrades a través d’Instagram per als concerts d’Oques Grasses i Nathy Peluso. També s’ha organitzat el concurs «Decora el teu cartell de l’Acústica de forma original», dirigit a tots els comerços associats.

A més, aquest any es celebra la desena edició del Got Solidari que enguany destina els seus beneficis a Càritas Interior Empordà.

Aquest dilluns ha mort Xavi Mercadé, fotoperiodista musical i fundador de la revista Enderrock. Era un habitual del Festival, i per això, l'Acústica li fa un homenatge en el primer concert d'aquesta edició.

Nou horari a causa de les restriccions

A primera hora de la tarda del dimecres 18 d’agost, des de l’organització de l’Acústica, es va fer un comunicat a través de les xarxes socials del festival anunciant els nous horaris de 12 concerts, a causa de les restriccions horàries vigents. Xavi Monfort, gerent del Festival Acústica, explica que «la possibilitat d’haver de canviar els horaris sempre hi ha sigut des del moment que es va regular l’horari d’obertura de les activitats a les 00.30 h com a hora límit. Tot i això, teníem l’esperança que les dades acompanyarien i aquest horari es podria flexibilitzar o que, fins i tot, es podria treballar sense restriccions horàries. Malauradament no ha pogut ser» i afegeix que «ho hem fet de la manera que creiem que menys afecta els usuaris».