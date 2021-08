El musicòleg i i intèrpret Antoni Madueño no pot amagar que al monestir de Sant Pere de Rodes se sent com a casa. Aquest estiu, per quart any consecutiu, ofereix xerrades didàctiques a l’entorn de la reconstrucció d’instruments medievals i, alhora, intervencions musicals amb interpretació de música sacra, a l’església i el claustre. La darrera, concretament, la fa aquest mateix dijous, 26 d'agost, en diferents sessions de matins i tardes.

Madueño diu sentir-se molt feliç en copsar que molts són els que venen expressament al monestir, o fins i tot repeteixen d’experiències anteriors, per participar en aquests tallers participatius que imparteix. N’hi ha que, també, es troben just en aquell moment en el monestir i s’hi sumen obrint-se a l’experiència en un espai que preserva una energia especial. «Sant Pere és un lloc meravellós. Encara que no s’hi faci res, ja val la pena, només per la contemplació del paisatge. Però si es posa en relació amb la música medieval, des d’un punt de vista rigorós i seriós, la fórmula és un èxit total», afirma.

Per agrair tot això que rep, Madueño fa cada any un concert especial a l’església de Santa Helena. Enguany no ha estat diferent, però sí la proposta que es va fer diumenge passat. Madueño va interpretar cants gregorians per a l’ofici de difunts, músiques primitives que es cantaven quan algú moria els segles VIII i IX i que amaguen misteris. «Són cants molt profunds que toquen l’ànima. No s’han de mirar amb l’òptica de la mort, com una cosa macabra, si no com cants d’esperança, plens de llum», assegura.

Aquesta proposta, «tant personal i arriscada» que va animar-lo a cantar Sílvia Planas, directora del Museu d’Història de Girona, no serà la darrera que ofereixi Madueño a Sant Pere. El diumenge 5 de setembre es repeteix, un any més, el taller de polifonia medieval, una aproximació divulgativa dels cants medievals oberta a tothom, fins i tot a qui no sap cantar. «El públic deixa de ser públic i passa a ser protagonista perquè aquestes músiques no estaven pensades d’origen per ser escoltades sinó per ser cantades», diu el musicòleg, el qual reconeix que «cantar-la et suposa entrar en una dimensió nova i diferent». L’atmosfera que se sol generar al monestir fa que la majoria de participants se sumin al concert que es fa el mateix dia al vespre, acompanyats pel duet Incantari. Les places són limitades i per participar cal trucar al telèfon 972 387 559 o enviar un correu electrònic a reservesspv.acdpc@gencat.cat.