Quan el «diluvi» va assolar Cadaqués

El 18 d’agost del 1921 un aiguat descomunal –s’estima que van caure entre 500 i 600 litres en poques hores– va canviar la vida dels cadaquesencs. Tan traumàtic va ser que va quedar fixat a la memòria i, des d’aleshores, els records sobre la vida al poble comencen sovint amb la frase: «Això va passar abans o després de l’aiguat (aigat, en cadaquesenc)». «Va ser tan calamitós que va marcar un abans i un després», corrobora Patrícia Linares, presidenta de la Societat l’Amistat. Una de les principals conseqüències va ser la destrucció del Pont Antic, un emblemàtic pont de dos ulls que havia fet construir Francisco Godo el 1857 per tenir els permisos per aixecar la Societat l’Amistat. Quan es compleix un segle d’aquell fet, aquesta entitat ha volgut recordar-ho amb l’exposició Cent anys de l’aigat de Santa Helena, una mostra que ha tingut tan bona acollida que podria tornar-se a exhibir, potser ampliada, aquest desembre.

Patrícia Linares explica que durant la recerca de material van localitzar fotografies antigues fetes amb plaques de vidre, però no gaire ben conservades, i que arxius particulars, com el d’Adrià López Sala, els en van facilitar de ja tractades. També van rebre imatges i documentació des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà i de l’historiador local Joan Manuel Tajadura. «La quantitat d’aigua que va baixar va fer que tots els baixos dels carrers que van fins a mar s’inundessin fent malbé tot el que hi havia: reserves d’oli, conserves, eines, animals, horts, els tallers dels mestres d’aixa..., tot va anar a mar», diu Linares. Fins i tot els pous van quedar inutilitzats, omplint-se de pedres i restes. «Va ser ruïnós».

Aquest aiguat va ser sobtat però en succeir de dia es van evitar morts. Tot el que es va viure va quedar per escrit en un dietari que van fer els integrants de la Societat El Bombo, anterior a l’Amistat. El veí Lluís Gispert conserva l’escrit que també s’exhibeix a l’exposició. El dietari explica que el dia abans ja feia un xic de mal temps amb «vivos relámpagos y truenos ensordecedores». Però encara poca aigua. Va ser l’endemà, sobre les 3 de la tarda, quan, escriuen, «va caure sobre nosaltres el diluvi». Només dir que els pluviòmetres van desbordar-se.

Un dels efectes més evidents va ser la destrucció del Pont Antic que havia aixecat la família Godo «per millorar les comunicacions entre una part i una altra del poble». El pont, per on podien passar carruatges, substituïa una precària passarel·la de fusta i, junt amb la plaça Ses Herbes, era el centre neuràlgic del poble on es feien totes les activitats i festes. Bona part del material del pont va acabar a mar però en quedaren unes grans pedres de marbre que ara es troben a Es Portal, on la gent s’asseu i reposa. També, a l’exposició es pot veure una maqueta del pont feta a escala per Esteve Milà.

Per substituir-lo provisionalment, el mestre d’aixa Berenguer va fer una passarel·la de fusta amb les restes d’un pailebot francès que havia naufragat temps abans. Connectava la plaça Ses Herbes amb el carrer de darrere el Casino. Més tard, el 1924 es va inaugurar el Pont Vell, «molt emblemàtic i amb personalitat», però el 1982 fou substituït pel Pont Nou, poc atractiu, ja que el vell presentava molts problemes de construcció i, fins i tot, s’havia apuntalat per evitar desgràcies.