Xavier Pi, codirector de les Passejades de microteatre de Sant Pere Pescador, agraïa al públic, durant la darrera sessió d’aquesta edició, haver donat suport, un any més, a aquesta iniciativa cultural que exalça el teatre a l’estiu, lluny dels escenaris habituals i de les nombroses propostes musicals per les quals opten la majoria de pobles. El cert és que Passejades ha tingut una gran acollida entre un públic divers i de totes les edats, just en l’edició on han conviscut companyies amateurs, teatre formatiu i professional i en que es feia pagar entrada fixa.

L’imant, del col·lectiu La Passejanta, una mirada alternativa i fresca al món dels tècnics teatrals, va ser la darrera de la llista de 24 obres programades, algunes d’elles estrena absoluta, durant sis dilluns de juliol i agost. Abans de L’imant, el públic, acompanyat d’un dels organitzadors, va anar recorrent carrers i places per visionar tres peces més en espais alternatius, totes elles de petit i breu format: S.E.S., Regla de quatre i l’esbojarrada Exorcismus. Inoblidable.