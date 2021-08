Davant de més de seixanta assistents, la guanyadora del Bertrana 2020, Núria Esponellà, va reflexionar, en la setena sessió del Punt de Lectura d’Agullana, sobre les dificultats que ha de superar un escriptor quan situa el seu relat en una època que no és el present i també va voler debatre sobre la funció guaridora que té la literatura, tant per aquells que escriuen com pels lectors.

A Ànima de tramuntana «volia escriure sobre l’element terra i aquesta inevitablement et porta a les arrels, als orígens, és a dir, als ancestres, i els nostres són els ibers», va explicar. Didàctica i propera, Esponellà va comentar que la lentitud és un tret que podria definir la seva manera de fer i que això és així perquè li agrada aprofundir en els temes vitals, cosa que requereix temps i una actitud reflexiva. A més, va reconèixer que li agraden els reptes i escriure sobre els ibers n’era un de majúscul. «M’agrada escriure novel·les en les quals el rerefons històric és molt important però realment el que jo escric no es pot qualificar com a novel·la històrica», va dir.

Ànima de tramuntana està centrada en dos personatges femenins d’èpoques històriques molt distants en el temps i que han de gestionar el dol. «En la novel·la volia parlar de la resiliència de les dones davant les adversitats i també tenia ganes de parlar del poder catàrtic que té l’escriptura», va afegir. Aquest divendres el cicle es clou amb Vicenç Villatoro tot parlant de La casa dels avis, a la plaça de l’Estrada.