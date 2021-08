El fotoperiodista i cap de fotografia de la revista 'Enderrock', Xavier Mercadé, ha mort aquest dilluns, 23 d'agost, als 55 anys a causa d'un càncer, segons ha informat la revista.

Mercadé va destacar com fotògraf de concerts i esdeveniments musicals en directe i deixa un arxiu de "més d'un milió de fotografies" preses en més de 14.000 concerts durant els últims 40 anys. El fotoperiodista era un assidu fidel al Festival Acústica de Figueres.

Va ser un dels fundadors d'Enderrock, a més del seu cap de fotografia: "Els companys i companyes d'Enderrock mantindrem el 'rock viu' en la teva memòria", ha escrit la revista en un tuit.

Al llarg de la seva carrera també va col·laborar amb 'Rockdelux', 'Ruta 66', 'Rolling Stone' i 'Metall Hamm', a més d'en mitjans com 'Vilaweb' i 'El Punt Avui', i va publicar llibres com 'Freaks: La cara oculta del rock', 'Odio obeir: L'escena alternativa en els 80' i 'One Direction a Espanya', amb l'editorial Quarentena.

Fins a aquest diumenge 29 d'agost el Palau Robert de Barcelona exposa una mostra amb 300 fotografies seves de concerts d'Els Pets, Rosalía, Madonna, Tom Waits, Rolling Stones i The Who, entre d'altres icones musicals, sota el títol 'Rock Viu'.

Aquestes imatges van aparèixer en el número 300 de la revista 'Enderrock', i poden veure's en la versió virtual de l'exposició a la web rockviu.cat.

Després de la seva defunció, el Palau Robert ha definit Mercadé com una "peça clau en la història del fotoperiodisme musical".