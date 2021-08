Charlie Watts, emblemàtic bateria de The Rolling Stones, ha mort aquest dimarts, 24 d'agost, als 80 anys, segons ha confirmat el publicista del músic del llegendari grup de rock en un comunicat. "És amb una immensa tristesa que anunciem la mort del nostre estimat Charlie Watts. Ha mort tranquil·lament en un hospital de Londres, avui, envoltat de la seva família", segons la nota, recollida per la BBC.

El grup lamenta la pèrdua d'un "estimat espòs, pare i avi" i "un dels més grans bateristes de la seva generació, i sol·licitem amablement que es respecti la privacitat de la seva família, membres de la banda i amics propers en aquest moment difícil".

La notícia arriba setmanes després que s'anunciés que Charlie Watts es perdria les dates de la gira als Estats Units de la banda per recuperar-se d'un procediment mèdic no especificat. Watts va ser tractat prèviament per un càncer de gola, el 2004. Era membre de The Rolling Stones des de gener del 1963, quan es va unir a Mick Jagger, Keith Richards i Brian Jones en el seu incipient grup.