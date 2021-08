Les Nits d'Acústica faran un homenatge al fotoperiodista Xavi Mercadé dedicant-li el primer concert d'aquest any, el del grup Reïna, aquest dijous 26 d'agost a les 20 h. En aquesta actuació també es farà un minut de silenci per recordar-lo. Des de l'organització s'han referit al reconegut fotoperiodista musical com a «fotògraf habitual i amic del festival des de la seva primera edició».

Mercadé, de 54 anys, ha mort aquest dilluns, 23 d'agost, a causa d'un càncer, segons ha informat la revista Enderrock, de la qual en va ser fundador i ara n'era el cap de fotografia. Deixa un llegat de més d'un milió de fotografies preses durant els últims 40 anys en 14.000 concerts.

Precisament, fins aquest diumenge 29 d'agost, el Palau Robert de Barcelona acull una exposició de més 300 fotografies de tota la seva trajectòria.