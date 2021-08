El Mediterranean Guitar Festival segueix el seu periple amb el concert tribut al gran Paco de Lucía a càrrec de Javier Gavara, aquest dimarts, 24 d'agost, a les 9 del vespre a la basílica de Castelló d’Empúries. La proposta es completarà dissabte amb l’actuació de Celil Refik Kaya.

Javier Gavara ha tocat amb grans artistes com Chicuelo, Rafael Cañizares o Diego Cortés. Ha enregistrat discos amb César Moreno, Montserrat Caballé o Daniel Beltran, i just acaba de col·laborar amb José Mercé en el seu darrer disc. En aquest concert a Castelló ha escollit interpretar obres de Paco de Lucía. «Són principalment de la primera època, on només tocava ell, on només hi havia la guitarra o algunes palmes. També del disc Siroco, del 1997», explica. A més a més, també presento composicions seves. «Dins la guitarra flamenca, si només ets intèrpret, no acabes de ser un guitarrista bo. És important tenir la teva personalitat, un so propi, un so que et diferenciï d’altres intèrprets, en el flamenc és molt important», reconeix.

En el cas de Celil Refik Kaya, que actua dissabte, 28 d'agost, està considerat un dels millors guitarristes de la seva generació, d’ascendència turca però resident als Estats Units. El 2012 va guanyar un dels millors concursos del món, el de la Guitar Foundation of America . El 2017 va ser guardonat com a millor artista revelació en els premis Donizetti Classical Music Awards (Istanbul).